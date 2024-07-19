لوكلير.. «حادث في المجر»!



بودابست (رويترز )



تعرض شارل لوكلير سائق فيراري لحادث، خلال التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة المجر الكبرى، إذ تفوق لاندو نوريس سائق مكلارين على ماكس فرستابن سائق رد بول متصدر بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات.

وقطع نوريس حلبة هنجارورينج، حيث ارتفعت درجة حرارة المسار إلى 41 درجة مئوية، في زمن بلغ دقيقة و17:788 ثانية بواسطة الإطارات اللينة.

وكان فرستابن، الذي يتقدم بفارق 84 نقطة عن السائق البريطاني في البطولة، بعد فوزه بسبعة من 12 سباقا، متأخراً بفارق 0:243 ثانية عن السائق البريطاني في سيارة محدثة.

وجاء كارلوس ساينز سائق فيراري، الأسرع في جولة التجارب الأولى، في المركز الثالث متقدما على سيرجيو بيريز سائق رد بول وجورج راسل سائق مرسيدس، وفاز مرسيدس بالسباقين الماضيين.

وتسبب لوكلير في رفع الأعلام الحمراء، وإيقاف جولة التجارب قبل 43 دقيقة من النهاية، عندما انطلق بسرعة وعبر المسار واصطدم بحواجز معدنية مخبأة خلف اللوحات الإعلانية.

وتم الدفع بالسيارة الطبية بسبب الاصطدام، لكن لوكلير بدا سالماً وعاد إلى حارة الصيانة كراكب، واستؤنفت الجلسة بعد 15 دقيقة.

وحل كيفن ماجنوسن في المركز السادس بقوة، فيما احتل لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، المركز السابع مع مرسيدس.

وأكمل دانييل ريكاردو سائق فريق آر.بي وأليكس ألبون سائق وليامز وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن المراكز العشرة الأولى.

وكان ساينز سائق فيراري قد عزز من آمال فريقه، بعدما حقق أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى في وقت سابق اليوم، متفوقاً على فرستابن بطل العالم ثلاث مرات، بينما جاء لوكلير في المركز الثالث.

وسجل ساينز دقيقة و18:713 ثانية، متفوقاً بفارق 0.276 ثانية عن فرستابن.

وحقق راسل سائق مرسيدس رابع أسرع زمن، متفوقاً على تشو جوانيو في سيارة ساوبر السريعة والمحدثة بشكل مدهش وثنائي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

وقال لوران ميكيس رئيس فريق آر.بي لشبكة (سكاي سبورتس) التلفزيونية «جميعنا نقوم بالتجارب، ولهذا السبب ستشاهد الكثير من التقلبات في الأداء، على الأقل اليوم حتى يتقارب المستوى على الأرجح غداً».

وحل البريطاني أوليفر بيرمان سائق فيراري الاحتياطي محل هالكنبرج خلال التجارب الحرة الأولى مع فريق هاس، الذي ينضم له الموسم المقبل، وجاء بالمركز الأخير في الترتيب.