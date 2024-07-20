هامبورج تمنح زفيريف «قياسية العام»!

هامبورج (أ ف ب)



واصل الألماني ألكسندر زفيريف، المصنّف رابعاً عالمياً، دفاعه عن لقبه في دورة هامبورج الألمانية الدولية للتنس «500 نقطة» ببلوغه نصف النهائي، عقب فوزه السهل على الصيني جينجين جانج 6-4 و6-3.

واحتاج الألماني، البالغ 27 عاماً ووصيف النسخة الأخيرة من بطولة رولان جاروس، إلى 66 دقيقة، لتجاوز ربع النهائي، وبلوغ المربع الذهبي في هامبورج المقامة على ملاعب ترابية للمرة الرابعة، محققاً فوزه الـ 43 هذا العام، ليتقدم على الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً، بوصفه صاحب أكثر عدد من الانتصارات في العام الحالي.

وظهر زفيريف بصورة رائعة امام المصنّف ثامناً في الدورة، وضرب 22 كرة ناجحة، منها 10 إرسالات ساحقة، بخلاف الدور السابق أمام الفرنسي أوجو جاستون، حين احتاج إلى ساعتين و37 دقيقة، ليحسم مواجهته الأولى مع المصنف 81 عالمياً «4-6 و6-2 و7-5».

قال الألماني عقب فوزه «أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي قدّمته، وأعتقد أنها كانت خطوة كبيرة مقارنة بمباراتي السابقة، ولكن من الواضح أنها مباراة مختلفة تماماً، أنا سعيد بالوصول إلى نصف النهائي، لكني لا أريد التوقف هنا، أريد الاستمرار، وآمل في أن أدافع عن لقبي هنا في هامبورج.

وضرب زفيريف موعداً في نصف النهائي مع الإسباني بدرو مارتينيز الذي بلغ هذا الدور للمرة الأولى في مسيرته في دورة 500 نقطة، بفوزه على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الرابع 1-6 و6-1 و6-4.

وبدوره، وصل الفرنسي أرتور فيس الخامس إلى نصف النهائي للعام الثاني توالياً، مستفيداً من انسحاب الدنماركي هولجر رونه الثاني، جراء تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى في نهاية اللقاء والنتيجة لمصلحته 6-4 و4-1.

وقدّم الفرنسي أداءً صلباً في ربع النهائي قبل انسحاب رونه، حيث تمكن من كسر إرساله في الشوط الثالث من المجموعة الأولى، من دون أن يواجه أي كرة صده، ليحسمها بشوط نظيف.

وفي سيناريو مشابه، سيطر فيس على بداية المجموعة الثانية، ليكسر مجدداً إرسال رونه في الشوط الثالث، ليعود الأخير ويتنازل عن إرساله مرة أخرى، قبل أن ينسحب بسبب الإصابة.

ووصل فيس إلى المربع الذهبي للمرة الثانية هذا العام، بعد دورة أوكلاند الأسترالية في يناير، كما حقق هذا الإنجاز في دورة «أيه تي بي» 500 نقطة للمرة الأولى منذ هامبورج 2023.

ويواجه الفرنسي في نصف النهائي الأرجنتيني سيباستيان بايس الثالث الذي قلب تأخره بمجموعة أمام الإيطالي لوتشانو دارديري السابع، إلى فوز 2-6 و6-4 و6-4.

وهو الفوز الـ 23 لبايس على الملاعب الترابية هذا العام.