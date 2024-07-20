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الرياضة

مونييه يعود إلى فرنسا في «صفقة حرة»

مونييه يعود إلى فرنسا في «صفقة حرة»
20 يوليو 2024 08:32

باريس (أ ف ب) 

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عاد الدولي البلجيكي توما مونييه، مدافع باريس سان جيرمان السابق، إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم، عبر بوابة ليل، بعقد حر لعامين، وفقا لما أعلن صاحب المركز الرابع في الموسم المنصرم.
وكتب رئيس ليل أوليفييه ليتان عبر الموقع الرسمي للنادي «يسعدنا جداً أن نعلن عن توقيع توما مونييه، لقد أظهر توما تصميماً قوياً ورغبة كبيرة في الانضمام إلى نادينا ومشروعنا ونشعر بالفخر».
وكان مونييه «32 عاماً» الذي ارتدى قميص باريس سان جيرمان بين عامي 2016 و2020، قادماً من كلوب بروج، فسخ عقده مع نادي طرابزون سبور التركي، قبل أن يقرر العودة إلى فرنسا بتعاقده مع ليل بصفقة حرة.
لاحقاً، غادر الظهير الأيمن الدولي «66 مباراة دولية، 8 أهداف» العاصمة الفرنسية، متوجهاً إلى بوروسيا دورتموند الألماني «2020-2024»، ثم طرابزون سبور، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ليل
دورتموند
بلجيكا
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