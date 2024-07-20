هاو يرفض تدريب إنجلترا

لندن (أ ف ب)



أكد المدرب إدي هاو التزامه التام بفريقه نيوكاسل، طالما أنه يحظى بدعم إدارته، بعدما تم تداول اسمه، ليكون أحد أبرز المرشحين لتولي منصب مدرب المنتخب الإنجليزي، خلفاً لجاريث ساوثجايت «المستقيل» من مهامه الفنية، بعد الفشل القاري.

وجاء تصريح هاو «46 عاماً»، بعد إعلان الاتحاد الإنجليزي عن لائحة تضم أسماء مرشحة لخلافة ساوثجايت الذي استقال، بعد خسارة نهائي كأس أوروبا أمام إسبانيا 1-2 في برلين.

ويُعدّ هاو من بين أفضل الاختيارات، إلى جانب مدربَي تشيلسي السابقين الألماني توماس توخل والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والحالي جراهام بوتر.

قال الرئيس التنفيذي لنيوكاسل دارين إيليس إن ناديه سيقاتل من أجل الحفاظ على هاو.

من ناحيته، أبدى مدرب نيوكاسل إصراره على أنه لا يزال سعيداً في «سانت جيمس بارك»، قائلاً في تصريح لقناة «بي بي سي»: «إنه نادٍ لا يصدق لكرة القدم، أنا فخور جداً بكوني المدرب».

وأضاف «أنا أحب الجماهير، وأحب اللاعبين، وأحب الجهاز الفني، لذلك، لم يكن هناك أي تفكير في ذهني بشأن أي شيء آخر، ولقد كنت ملتزماً جداً بالوظيفة هنا».

وأضاف «بالنسبة لي، طالما أنني سعيد، وأشعر بالدعم، وأشعر بالحرية في القيام بالعمل الذي أحب القيام به في نيوكاسل، سأكون سعيداً للغاية، وأنا بالفعل سعيد جداً».

تم تصنيف هاو منذ فترة طويلة، واحداً من ألمع المدربين الإنجليز الشباب، بعد عمله الرائع مع بورنموث ثم نيوكاسل، وخلال السنوات الثلاث التي قضاها في منصبه، أعاد نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاماً، كما بلغ نهائي كأس الرابطة.

وتراجع أداء نيوكاسل في الموسم المنصرم الذي أنهاه في المركز السابع المخيب للآمال في الدوري، وسط مخاوف من أن النادي يضطر إلى بيع لاعبين رئيسيين هذا الصيف، في محاولة منه لعدم خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وعندما سُئل ما إذا كان هذا السبب، هو وراء تفكيره بتولي منصب مدرب منتخب «الأسود الثلاثة» إذا عُرض عليه، قال إنه مستعد للبقاء في تينيسايد، طالما أنه يشعر بدعم مالكي النادي السعوديين.

وأردف عندما سُئل، عما إذا كان يتولى مهمة الإشراف على الفريق في مباراته الافتتاحية في الدوري أمام ساوثهامبتون في 17 أغسطس الحالي «بالطبع هذا هو توقعي، لأنني مدرب نيوكاسل وأنا فخور جداً بذلك».

وختم قائلاً «لكن كما قلت، الأمر كله يتعلق بالبيئة التي أعمل فيها، طالما أن هذا هو المكان الذي أشعر فيه أنني أستطيع تقديم أفضل ما لديّ، من المؤكد أننا نواصل العمل، وأنا أتطلع إلى الموسم المقبل».