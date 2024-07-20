الهلال يستعرض في «التجربة النمساوية»



الرياض (د ب أ)



اكتسح الهلال السعودي فريق فينر نويشتات النمساوي 6-صفر، في أولى مبارياته التحضيرية للموسم الجديد في معسكره بالنمسا.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش، الهدف الأول للهلال في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف زميله خليفة الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 12، وبعدها بثماني دقائق، سجل عبد الله الحمدان الهدف الثالث للهلال، فيما أضاف سالم الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 37، وسجل محمد القحطاني الهدف الخامس في الدقيقة 48، فيما اختتم اللاعب ذاته السداسية في الدقيقة 83 .

ويلعب الهلال، حامل ثنائية الدوري والكأس، مباراة ودية أخرى بمعسكره في النمسا أمام العربي القطري يوم الاثنين المقبل.