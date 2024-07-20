أزمة لكاظمة في معسكر مصر!



القاهرة (د ب أ)



تعرض كاظمة الكويتي لأزمة في معسكره المغلق المقام بمدينة الإسكندرية المصرية استعداداً للموسم الجديد.

وخاض الفريق مباراة ودية أمام فريق تليفونات بني سويف، والتي انتهت بالفوز 7-1، قبل أن يعلن الأخير انه لم يشارك في أي مواجهة ودية، ليقع كاظمة الكويتي في أزمة، بسبب الشركة المنظمة للمباراة.

وقال تليفونات بني سويف الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يعلن نادي تليفونات بني سويف أن الأخبار المتداولة عن إقامة مباراة ودية مع كاظمة الكويتي غير صحيحة، حيث إن النادي حتى تاريخه لم يبدأ أصلاً فترة الإعداد ولم يلعب أي مباراة ودية في الفترة الحالية».

وأضاف أن النادي سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يقوم باستغلال اسم النادي».

ورد كاظمة الكويتي عبر حسابه الرسمي بموقع أكس ببيان قال فيه: «تابع كاظمة الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن المباراة الودية التي أقيمت مع تليفونات بني سويف، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم القادم».

وأضاف: «نود التوضيح أن مسؤولية تنظيم المعسكر تقع مسؤوليتها بكافة تفاصيله، بما فيها المباريات الودية المقرر إقامتها على الشركة المنظمة للمعسكر، بموجب العقد الموقع بين النادي والشركة».

وأوضح أنه لن تقام أي مباراة ودية قادمة، من دون موافقة رسمية معتمدة من مسؤولي الناديين، على أن تتحمل الشركة المنظمة المسؤولية القانونية والجزائية، وما ترتب على هذا الخطأ من تأثير تجاه الناديين تليفونات بني سويف وكاظمة.

وقامت الشركة المنظمة للمعسكر بتقديم اعتذار رسمي لكاظمة الكويتي علي الأمر، واسمته خطأ غير مقصود أو متعمد.

وقالت في الخطاب الذي نشره الحساب الرسمي لنادي كاظمة الكويتي عبر منصة «إكس»، إن الشركة تعرضت لخداع من ممثل لنادي التليفونات الذي أتضح فيما بعد أنه لا تربطه أي صلة بالنادي