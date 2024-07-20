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الرياضة

الأهلي يُعير كريستو إلى الصفاقسي

الأهلي يُعير كريستو إلى الصفاقسي
20 يوليو 2024 09:26

تونس (رويترز) 

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 أعلن النادي الصفاقسي التونسي، ضم المهاجم محمد الضاوي الملقب بـ «كريستو»، بناءً على عقد إعارة لموسم واحد، قادماً من الأهلي المصري.
وقال فريق عاصمة الجنوب في بيان مقتضب نشره على الصفحة الرسمية للنادي مع صورة اللاعب بألوان الصفاقسي «مرحبا بك كريستو في قلعة الأجداد، كريستو صفاقسي لمدة موسم مع أحقية الشراء».
وضمن الصفاقسي تأهله للمنافسة في كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، عندما احتل المركز الثالث في الدوري التونسي الممتاز.
وانضم كريستو «21 عاماً» إلى الأهلي المصري في 2023، قادماً من النجم الساحلي في صفقة بلغت قيمتها 1.3 مليون دولار.

 

الأهلي
مصر
النجم الساحلي
الصفاقسي
الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم
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