«المنبوذ» يبحث عن نادٍ!

أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد انتهاء أعارة البرتغالي جواو فيليكس «24عاماً» لبرشلونة هذا الصيف، يعود اللاعب إلى ناديه أتلتيكو مدريد، عقب نهاية أجازته، لينضم إلى الفريق، في فترة الإعداد التي تسبق الموسم الجديد، والتي تبدأ 26 يوليو الجاري.

غير أن مصيره لم يتحدد حتى الآن، ولكن الشيء المؤكد أن «الروخي بلانكوس» لا يفكر في إعارته مرة أخرى، وإنما يرغب في بيعه نهائياً، ويطلب 60 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن خدماته.

وأنضم فيليكس إلى برشلونة، على سبيل الإعارة في «صيف 2023»، وتحديداً في آخر يوم في سوق الانتقالات، وعودته مرة أخرى لـ «البارسا» معاراً ليست واردة، لعدم موافقة أتلتيكو على تكرار تجربة إعارته، كما أن «الأتليتي» والمدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، واللاعب نفسه، لا يرغب أي منهم في العودة، ويأملون أن يتوصل فيليكس إلى التعاقد مع نادٍ آخر، قبل حلول 26 يوليوالجاري، بعد أن أصبح «منبوذاً» ومرفوضاً في «واندا ميتروبوليتانو».

وذكرت صحيفة ماركا أن إدارة «الأتليتي» مصممة على الحصول على 60 مليون يورو، مقابل بيع فيليكس.

وقالت إن باريس سان جيرمان الفرنسي، يبدو مهتماً بالحصول على خدمات الدولي البرتغالي.

وأضافت أن «الروخي بلانكوس» لا يفكر في بيع فيليكس، إلا في هذه المرحلة، وإن برشلونة مستبعد تماماً من السباق، لأنه أعلن رأيه صراحة أنه يريده على سبيل الإعارة، وليس البيع النهائي، وهذا ما يرفضه النادي المدريدي رفضاً قاطعاً.

ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن أستون فيلا الإنجليزي ظهر في الصورة أيضاً، إلى جانب باريس سان جيرمان، مرشحاً جاداً، وهو قادر على دفع المبلغ الذي يطلبه الأتليتي «60مليون يورو»، وإن كان خبراء سوق الانتقالات يرون أن هذا المبلغ أكبر بكثيرمن مستوى أداء فيليكس خلال هذه السنوات الأخيرة.

بدأ جواو فيليكس، المولود في 10نوفمبر 1999، مسيرته الاحترافية في بنفيكا «ب» 2015، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2018، وبعدها شد الرحال إلى إسبانيا، ليلعب لأتلتيكو مدريد، بموجب عقد قيمته 127مليون يورو، ومدته 7 سنوات، وتمت إعارته مرتين وهو في أتلتيكو، الأولى لتشيلسي، والثانية لبرشلونة.

ولعب فيليكس لمنتخبات الشباب تحت 18 و19 و21سنة وانضم للمنتخب الأول في 2019.

