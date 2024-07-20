فييجاس مدرباً لمنتخب بوليفيا



لاباز (أ ف ب)



عُيّن أوسكار فييجاس مدرباً جديداً للمنتخب البوليفي، بعد إقالة البرازيلي أنطونيو كارلوس زاجو، غداة الفشل الذريع في كوبا أميركا، وفقاً لما أعلن رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم.

وأُقيل زاجو (55 عاماً) من منصبه، بعد أقل من عام، على رأس التشكيلة عقب النتائج الكارثية في مسابقة كوبا أميركا، حيث احتلت بوليفيا قاع الترتيب في المجموعة الثالثة بخسارتها أمام أوروجواي 0-5 وبنما 1-3 والولايات المتحدة المضيفة 0-2، واستقبلت شباكها 10 أهداف وسجلت هدفاً.

ويستهل المدرب فييجاس «54 عاماً» الذي سبق له أن أشرف على ناديي بوليفار وأولويز ريدي، مهامه الفنية مع المنتخب، خلال المباراتين المقبلتين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، باستضافته فنزويلا التي بلغت ربع نهائي كوبا أميركا، في الخامس من سبتمبر المقبل في لاباز، قبل أن يحلّ ضيفاً على تشيلي في الـ10 منه في سانتياجو دي تشيلي.

وتحتل بوليفيا المركز التاسع قبل الأخير في المجموعة المشتركة برصيد ثلاث نقاط من فوز على بيرو 2-0 في الجولة الخامسة مقابل 5 هزائم، علماً أن المنتخبات الستة الأولى تتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، على أن يخوض السابع ملحقاً قارياً.