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الرياضة

بيبي يسجل حضوره الأول مع بني ياس

بيبي يسجل حضوره الأول مع بني ياس
20 يوليو 2024 12:21

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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شارك صانع الألعاب الأرجنتيني خوان بوزا الملقب بـ«بيبي»، في مباراته الأولى مع بني ياس أمام سلوبودا أوزيتشي الصربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي مساء الجمعة، في ثاني تجارب «السماوي»، بمعسكره الإعدادي في صربيا، والذي يستمر حتى مطلع أغسطس المقبل، ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد 2024- 2025.
وتعاقد بني ياس مع خوان بوزا، قادماً من كرايوفا الروماني، في أعقاب انتقال مواطنه جاستون سواريز إلى شباب الأهلي، بعدما لعب 4 مواسم على التوالي بقميص «السماوي».
وشملت تعاقدات «السماوي» ضمن «الميركاتو الصيفي»، المقيم إيساك تشيبانجو المنتقل من النصر، والمدافع الدولي الروماني أندريه بوركا، والصربي لازار ماركوفيتش، والمدافع الشاب عبدالرحمن أمان «21 عاماً»، والمنتقل من الوحدة.
ومثلت المواجهة أمام سلوبودا أوزيتشي «الودية الثانية»، ضمن برنامج إعداد «السماوي»، في معسكر صربيا، بعد تفوقه في المباراة الأولى على تاكوفو الصربي 4-0، فيما ستكون مباراته الثالثة أمام ورودار برييدور البوسني الاثنين، الرابعة مع كارميوتيسا القبرصي 26 يوليو، ويختتم ودياته في معسكره الخارجي 31 يوليو، ويتحدد طرفها لاحقاً، على أن تعود البعثة إلى أبوظبي أول أغسطس المقبل.

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