«أميرة الزمان» تُحلق بكأس الوثبة في «مضمار نيوبري»

نيوبري (الاتحاد)



حلقت المهرة «أميرة الزمان» للنجيفي ريسنج المحدودة، بإشراف جيمس أوين، وقيادة ماركو جياني، بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه 6 آلاف جنيه إسترليني، والذي أقيم بمضمار نيوبري العريق في المملكة المتحدة، برعاية النسخة السادسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية، برعاية مهرجان سموه العالمي.

واجتذب السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة، 4 من نخبة الخيول، في سن ثلاث سنوات فما فوق، تصنيف «صفر إلى 90»، بعد انسحاب المرشح الأول، المهر «متوهج عذبة» لعذبة ريسنج، مما ترك المجال واسعاً وأكثر إثارة وتكافؤاً بين المتنافسين، للفوز بالسباق.

وتصدرت «أميرة الزمان» السباق منذ البداية، وظلت محافظة على مركزها، حتى الوصول إلى خط النهاية، على الرغم من المحاولات المستميتة التي قام بها وصيفها الجواد «ويند أوف فورتشيون» لديبوره ميلهولف، بقيادة بات دوبس، لتتفوق بفارق 1.25 طول، ومسجلة زمناً قدره 2:16:43 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «بارمر أنجل» للمالكة والمدربة دي توماس، وقيادة شارلي برايس.

وقال الفارس ماركو جياني: «كانت رائعة، وشعرت أنها تحسنت كثيراً منذ السباق الأخير، من الواضح أنني كنت أعرفها من قبل، حيث كنت أكثر ثقة، وأداؤها جيد حقاً، لأن السباق أسرع قليلاً من يارموث، وكان لدينا بضعة أمتار إضافية لنقطعها، لكنها حافظت على قوتها وقاتلت بقوة، وأعتقد أنها يجب أن تكون على ما يرام في الديربي».

ومن جانبه، قال المدرب جيمس أوين، صاحب المركزين الأول والثاني: «أميرة الزمان انطلقت من البوابات، وتمركزت بشكل جيد، مثل المرة السابقة، وركضت على طول الطريق، ولم تتوقف حتى خط النهاية، وتتوجه إلى الديربي، لقد كان أداءً جيداً للمهرة».

وقالت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة الخيول العربية: «سعداء لفريق النجيفي للسباقات، والمدرب جيمس أوين، لحصولهم على الفوز الثاني مع «أميرة الزمان»، ونشكر مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والوثبة ستاليونز على دعمهم لنا».

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.