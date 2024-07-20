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الرياضة

«التعادل الإيجابي» يحسم «الودية المغلقة» بين الجزيرة والوكرة في إسبانيا

«التعادل الإيجابي» يحسم «الودية المغلقة» بين الجزيرة والوكرة في إسبانيا
20 يوليو 2024 13:42

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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حسم التعادل 2-2، مباراة الجزيرة والوكرة القطري، في «الودية الأولى»، ضمن معسكر «فخر أبوظبي» بمدينة ماربيا الإسبانية، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2024- 2025.
وافتتح برونو أوليفيرا التسجيل لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة 18، وأدرك ريكاردو جوميز التعادل للوكرة في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثاني، تقدم الوكرة بهدف محمد خالد في الدقيقة 57، قبل أن يعيد عمر تراوري الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 22، المباراة إلى التعادل بتسجيله الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 63.
ومثلت «الودية المغلقة» أمام الوكرة، التجربة الأولى لفريق الجزيرة، تحت قيادة مدربه الجديد المغربي الحسين عموتة، ويتضمن برنامج معسكر «فخر أبوظبي» في إسبانيا، خوض 4 مباريات أخرى أمام والخيسيرايس الإسباني 25 يوليو، يوريا بوينت 29 يوليو، قاديش 30 يوليو، على أن يختتم تجاربه بلقاء ملقا 2 أغسطس المقبل.
ويدشن الجزيرة مشوار الموسم الجديد في أغسطس، بلقاء البطائح ضمن الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما ستكون انطلاقة الفريق في «دوري أدنوك للمحترفين» بلقاء مضيفه بني ياس.

الإمارات
الجزيرة
الجزيرة الحمراء
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الحسين عموتة
الوكرة
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