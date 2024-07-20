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الرياضة

«الفورمولا-1» تختبر نظام تبريد «مقصورة القيادة»

«الفورمولا-1» تختبر نظام تبريد «مقصورة القيادة»
20 يوليو 2024 13:45

 
بودابست (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي أن «الفورمولا-1» تختبر نظام التبريد في مقصورة القيادة، بعد مخاوف من تعرض السائقين لدرجات حرارة شديدة.
وذكر تقرير نشره موقع «موتور سبورت»، أنه من الممكن أن تصبح سيارة «الفورمولا-1» غير مريحة للغاية، خاصة مع وجود مزيج من الطقس الحار، وما يرتديه السائقون من خوذة السباق والملابس المضادة للحريق، التي يجب أن يتم ارتداؤها لمدة ساعتين في يوم السباق.
في سباق جائزة قطر الكبرى، الذي أقيم العام الماضي، عانى السائقون من درجات حرارة تخطت الـ 30 درجة مئوية، وتخطت الرطوبة 70 في المئة.
وجرى نقل العديد من السائقين للمراكز الطبية للخضوع للفحوص عقب السباق، حتى إن الأميركي لوجان سارجنت، سائق وليامز، اضطر للانسحاب من السباق بسبب الحرارة، بينما قال الفرنسي إستيبان أوكون، سائق ألبين، إنه تقيأ في سيارته.
وذكر موقع «موتور سبورت»، بعد رؤيته لخطاب رسمي أن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) قرر تعديل اللوائح، ويعمل نظام التهوية في قمرة القيادة، على توجيه الهواء البارد للسائق. وسيتم إجراء الاختبارات بعد عطلة منتصف الموسم، التي تبدأ عقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى، الذي يقام 28 يوليو الجاري.
ومن المحتمل أن يكون سباق جائزة هولندا الكبرى، المقررة إقامته 25 أغسطس، هو نقطة البداية.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
الاتحاد الدولي للسيارات
قطر
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