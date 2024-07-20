«الشارقة للدفاع عن النفس» يحصد 6 ميداليات في «غرب آسيا»



الشارقة (وام)



حقق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إنجازاً كبيراً في الجودو، خلال مشاركتهم في بطولة غرب آسيا، والتي تقام في العاصمة الأردنية عمان من 15 إلى 22 يوليو الحالي.

ونجح لاعبو النادي في إحراز 6 ميداليات «ذهبية و5 ميداليات فضية» وكأس المركز الثالث لفئة البراعم، وسط مشاركة أكثر من 600 لاعب من مختلف دول قارة آسيا.

وأهدى مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس، هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للدعم الكبير الذي يقدمه، والذي مهد لوصول لاعبي النادي إلى منصات التتويج الدولية.

وأكد العويس أن لاعبي الجودو تمكنوا من تقديم مستويات فنية متميزة، تبشر بمستقبل واعد، ويتم تعزيز الجهود التدريبية، لمواصلة تطوير اللاعبين لتحقيق مزيد من التميز والإبداع، مثمناً جهود مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الجودو، للدعم والمتابعة المميزتين، وإدارة التدريب الرياضي للنادي، التي أسهمت بشكل فاعل في تحقيق هذا الإنجاز.

وأشاد بجهود الجهازين الفني والإداري وأولياء أمور اللاعبين للتعاون المشترك.