كلباء يضم أبوناموس



فيصل النقبي (أبوظبي)

تعاقد كلباء مع المهاجم أحمد أبوناموس، قادماً من بني ياس، لتعزيز هجوم الفريق خلال الموسم المقبل، وتأتي الصفقة ضمن خطة النادي لدعم الصفوف وتقديم أداء متميز في البطولات القادمة.

بدأ أبوناموس مسيرته مع «السماوي»، وأظهر كفاءة جعلته من أفضل المهاجمين في الفريق، ولعب 4 مواسم بقميص بني ياس.

‏ وتواصل اللجنة الفنية في النادي استقطاب اللاعبين، وتعلن خلال الفترة القادمة عن عدد من التعاقدات المهمة لدعم الفريق الأول في الموسم الجديد.

‏من جانب آخر، أعرب أبوناموس عن سعادته بارتداء قميص «الأصفر»، وتعهد لجماهير كلباء بتقديم أفضل المستويات.