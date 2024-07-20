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الرياضة

برشلونة يلجأ إلى «خط اعتماد» لضم وليامز وأولمو!

برشلونة يلجأ إلى «خط اعتماد» لضم وليامز وأولمو!
20 يوليو 2024 14:35

أنور إبراهيم (القاهرة)

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لا يكتفي برشلونة بالسعي للحصول على خدمات الجناح الإسباني وليامز مهاجم أتلتيك بلباو، وإنما يكثف جهوده في الوقت نفسه، لضم داني أولمو مهاجم لايبزج الألماني.
وبعد أن خرج برشلونة «خاوي الوفاض» من موسم 2023-2024، من دون أن يحصل على أي بطولة، ها هو يرغب في تدعيم صفوفه، قبل بداية الموسم الجديد، ولهذا صب تركيزه على النجمين اللذين تألقا في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024»، والتي أقيمت في ألمانيا، وأحرز المنتخب الإسباني لقبها، لتكون المرة الرابعة التي يفوز فيها «لاروخا» بالبطولة عبر تاريخه، بعد تتويجه بنسخ 1964 و2008 و2012، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي منتخب أوروبي آخر.
ورغم كثرة الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات النجمين، فإن برشلونة يتقدم الصفوف، لأن وليامز وأولمو أبديا رغبتهما في اللعب لـ«الكتالوني».
وتبقى المشكلة المالية هي العقبة أمام إمكانية إتمام الصفقتين «السوبر»، ولهذا أبدت إدارة «البلاوجرانا» استعدادها للاستدانة من أجل تمويل الصفقتين.
وذكرت صحيفة موندوديبورتيفو، أنه إذا كان برشلونة حصل من قبل على قرض بـ100 مليون يورو، من أجل تسديد بعض «فواتيره المالية»، خلال الأشهر القادمة، فإنه ليس هناك ما يمنع الحصول على قرض «خط اعتماد» جديد لتمويل صفقاته هذا الصيف.
وكشفت الصحيفة النقاب عن أن برشلونة قدم عرضاً رسمياً قدره 60 مليون يورو لنادي لايبزج الألماني، يمثل قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد أولمو، واقترح «البارسا» على اللاعب عقداً مدته 6 سنوات، في الوقت الذي تتحرك فيه أندية كبرى أخرى مثل بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي للحصول على خدمات أولمو الذي تألق في «اليورو»، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.
يذكر في هذا الصدد أنه قبل الاستقرار على السعي لضم «النجمين» ويليامز وأولمو، كان هناك خلاف بين خوان لابورتا رئيس النادي، والألماني هانسي فليك المدير الفني على الاختيار فيما بينهما حيث فضل الأول التعاقد مع وليامز، بينما فضل الثاني ضم أولمو.

الدوري الإسباني
برشلونة
مانشستر سيتي
بايرن ميونيخ
أتلتيكو مدريد
أتلتيك بلباو
داني أولمو
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