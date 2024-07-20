«فيكتوري 7» يطارد التتويج في «جائزة باليرمو»



دبي (الاتحاد)



يُسدل الستار في إيطاليا، الأحد، على فعاليات جائزة باليرمو الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الثانية من بطولة العالم، التي تستضيفها باليرمو على مياه «البحر التيراني»، بمشاركة 10 زوارق تمثل النخبة في رياضة الزوارق السريعة.

وشهدت أروقة البطولة العالمية تطورات متسارعة، تم على إثرها تعديل البرنامج الزمني لمنافسات جائزة باليرمو بالكامل، حيث قررت اللجنة المنظمة إلغاء برنامج اليوم الأول، والاكتفاء فقط بتصفيات سباق أفضل زمن في الفترة المسائية، لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة والمقرر الأحد، وإلغاء السباق الرئيسي الأول السبت.

ويأمل فريق فيكتوري، بقيادة «الثنائي» سالم العديدي وعيسى آل علي، تحقيق العلامة الكاملة في السباق، وتعزيز موقف الفريق في الصدارة التي يحتلها برصيد 65 نقطة، ليواصل مشواره نحو حلم معانقة اللقب، وإهداء نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وفريق فيكتوري «النجمة السادسة» في البطولة العالمية التي انطلقت للعالم من شواطئ دبي عام 2010.

وعلى ضوء التعديلات التي طرأت في البرنامج الزمني للجولة الثانية، يواجه فريق «فيكتوري 7» في المعترك 9 زوارق أخرى تحمل نفس الطموح والأهداف في المنافسة على اللقب، وتملك حظوظها أيضاً، خاصة وسط تقلبات «البحر التيراني»، وصعوبة كورس ومسار السباق في البحر المفتوح.

وقال أحمد علي السميطي، مدير إدارة فيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن الفريق في قمة الجاهزية، لخوض غمار المنافسات المرتقبة في اليوم الختامي لجائزة باليرمو، مؤكداً أن الروح المعنوية لدى الثنائي العديدي وآل علي في قمتها، رغم التعديلات التي طرأت في جدول وبرنامج الجولة.