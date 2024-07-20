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الرياضة

الاتحاد يرفض بيع «الرئات الثلاث»!

الاتحاد يرفض بيع «الرئات الثلاث»!
20 يوليو 2024 15:21

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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تبخرت آمال الفرنسي نجولو كانتي، لاعب اتحاد جدة السعودي، في إمكانية العودة مجدداً إلى أوروبا، من بوابة وستهام يونايتد الإنجليزي، إذ إن إدارة ناديه السعودي لم تسمح له بذلك، وتمسكت ببقائه، لأن لوران بلان المدير الفني الجديد للاتحاد رفض الاستغناء عنه، على اعتبار أنه عنصر أساسي لا غنى عنه في فريقه والمشروع الرياضي الذي يبدأه المدرب الفرنسي.
وكانت صحيفة «الجارديان» البريطانية قد أشارت إلى أن وستهام يأمل في التعاقد مع لاعب تشيلسي وليستر سيتي السابق، ونجم منتخب فرنسا في «يورو 2024»، وأكدت أن «الهامرز» تاسع الدوري الإنجليزي «البريميرليج» في الموسم المنتهي، بدأ بالفعل مفاوضات مع النادي السعودي، من أجل الحصول على خدمات كانتي الملقب بـ «الرئات الثلاث»، وأنه كان هناك شبه اتفاق بين الطرفين، على إتمام الصفقة التي تقدر بنحو 24 مليون يورو، وأن الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني الجديد لوستهام طلبه بالاسم لمعرفته الجيدة به، حيث كان يرغب في ضمه إلى ريال مدريد، خلال الفترة القصيرة التي درب فيها «الميرنجي».
كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كانتي منفتح على فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي، بعد السنوات السبع التي قضاها مع تشيلسي، ومن قبلها سنة مع ليستر سيتي.
غير أن بعض المصادر الصحفية السعودية، أكدت أن إدارة الاتحاد ترفض بيع لاعبها بطل العالم المُتوج بمونديال روسيا 2018، إلى جانب أن لوران بلان يعتبر كانتي أحد أهم «الأوراق الرابحة» التي يعتمد عليها في الموسم الجديد.
وانتقل كانتي إلى الاتحاد الموسم الماضي، قادماً من تشيلسي، بعد نهاية عقده هناك، وشارك مع الاتحاد في 30 مباراة، وسجل هدفين، وصنع 5 أهداف، واحتل فريقه المركز الخامس في الدوري السعودي.
 

السعودية
الاتحاد السعودي
فرنسا
نجولو كانتي
كريم بنزيمة
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