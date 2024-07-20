مكلارين يسيطر على «التجربة الأخيرة» بالمجر



بودابست (رويترز)



تفوق سائقا فريق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس، والأسترالي أوسكار بياستري على الجميع، واحتلا المركزين الأول والثاني في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة بسباق جائزة المجر الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات اليوم «السبت».

وحصل نوريس على المركز الأول في حلبة هنجارورينج، عندما سجل دقيقة واحدة و16.098 ثانية، مستخدماً إطارات لينة جديدة، وتفوق بفارق 0.044 ثانية على زميله في الفريق بياستري.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول، وبطل العالم ثلاث مرات المركز الثالث في الجولة، بفارق 0.281 ثانية عن صاحب الصدارة، بينما احتل سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل المركز الرابع في أجواء أقل حرارة من أمس الجمعة.

وبعد 12 من 24 جولة هذا الموسم يتصدر فرستابن ترتيب قائمة السائقين بفارق 84 نقطة عن نوريس، ويطمح للفوز للمرة الثالثة على التوالي بسباق جائزة المجر الكبرى.

وسجل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري خامس أسرع زمن في الجولة، بينما احتل زميله القادم من موناكو شارل لوكلير، الذي تعرض لحادث أمس الجمعة، المركز 11.

واحتل الأسترالي دانييل ريكاردو سائق رد بول المركز السادس، متقدماً مباشرة على سائق وليامز أليكس ألبون، بينما احتل نيكو هالكنبرج سائق هاس ويوكي تسونودا سائق رد بول وبطل العالم سابقاً سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الثامن والتاسع والعاشر على الترتيب.