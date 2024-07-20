دورتموند يصل تايلاند وسط الشائعات!



برلين (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي، أن نادي بوروسيا دورتموند مستعد لبيع لاعبه الشاب يوسوفا موكوكو، بعد التعاقد مع الغيني سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت.

ووصل دورتموند إلى تايلاند، في إطار جولة ما قبل الموسم، مع وجود أربعة مهاجمين رئيسيين في صفوفه، ومن المقرر أن يرحل أحدهم على مايبدو.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، أن موكوكو «19 عاماً» أصبح متاحاً للبيع مقابل 20 مليون يورو (22 مليون دولار).

وكانت تقارير إعلامية سابقة اعتبرت أن المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر هو أول مرشح للبيع.

ولم يتضح بعد مستقبل مهاجم الفريق والمنتخب الألماني نيكلاس فولكروج.

وذكرت «سكاي» أن فولكروج يرغب في الاستمتاع بعطلته، عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الألماني في «يورو 2024»، ومن ثم يجري المفاوضات، حيث أفادت التقارير أن دورتموند وصيف بطل دوري أبطال أوروبا يرغب في الإبقاء على اللاعب.

لو أنهى شتوتجارت الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز الثاني، ويعود الفضل في هذا بشكل جزئي لمهاجم جيراسي الذي سجل 28 هدفاً.

وانتقل جيراسي إلى دورتموند، صاحب المركز الخامس، بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده. يذكر أن شتوتجارت ودورتموند سيشاركان في بطولة دوري أبطال أوروبا التي تقام بشكلها الجديد.

وحرص 500 مشجع لدورتموند على تحية المدير الفني الجديد للفريق نوري شاهين فور وصول الفريق لمطار بانكوك.

ويلتقي دورتموند مع فريق باثوم يونايتد التايلاندي يوم الأحد ثم يواجه فريق سيريزو أوساكا الياباني يوم الأربعاء.