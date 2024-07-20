السبت 20 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كليمكه تغيب عن الأولمبياد لإصابة «الجواد»

كليمكه تغيب عن الأولمبياد لإصابة «الجواد»
20 يوليو 2024 17:13

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الاتحاد يرفض بيع «الرئات الثلاث»!
تقنية متطورة لعلاج القلوب


أعلن الاتحاد الألماني للفروسية اليوم السبت، أن الفارسة الألمانية إنجريد كليمكه لن تتمكن من المشاركة في مسابقة الترويض، ضمن منافسات الفروسية بأولمبياد باريس، بعد إصابة جوادها فرانزيسكوس.
وتم استبدالها في الفريق بالفارس زونكه روتنبرجر وجواده فيندي، حيث سيعملان بديلين. وكانت كليمكه، التي فازت بميداليتين ذهبيتين في مسابقة الحدث، تأهلت للمرة الأولى للمشاركة في مسابقة الترويض.
وقالت كليمكه «56 عاماً» في بيان: «أنا حزينة للغاية وما زلت لا أصدق ما حدث».
وتقام منافسات الفروسية في أولمبياد باريس من 26 يوليو إلى 11 أغسطس على أرض قصر فرساي.

ألمانيا
فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
إيرينا فاريون، السياسية الأوكرانية البارزة
الأخبار العالمية
اغتيال سياسية أوكرانية بارزة بالرصاص
اليوم 17:28
كليمكه تغيب عن الأولمبياد لإصابة «الجواد»
الرياضة
كليمكه تغيب عن الأولمبياد لإصابة «الجواد»
اليوم 17:13
شعار النيابة العامة
علوم الدار
النائب العام يأمر بالتحقيق والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين بنغاليين أثاروا الشغب
اليوم 17:02
دورتموند يصل تايلاند وسط الشائعات!
الرياضة
دورتموند يصل تايلاند وسط الشائعات!
اليوم 16:57
وفاة بطل العالم في السنوكر
الرياضة
وفاة بطل العالم في السنوكر
اليوم 16:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©