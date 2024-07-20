كليمكه تغيب عن الأولمبياد لإصابة «الجواد»



برلين (د ب أ)



أعلن الاتحاد الألماني للفروسية اليوم السبت، أن الفارسة الألمانية إنجريد كليمكه لن تتمكن من المشاركة في مسابقة الترويض، ضمن منافسات الفروسية بأولمبياد باريس، بعد إصابة جوادها فرانزيسكوس.

وتم استبدالها في الفريق بالفارس زونكه روتنبرجر وجواده فيندي، حيث سيعملان بديلين. وكانت كليمكه، التي فازت بميداليتين ذهبيتين في مسابقة الحدث، تأهلت للمرة الأولى للمشاركة في مسابقة الترويض.

وقالت كليمكه «56 عاماً» في بيان: «أنا حزينة للغاية وما زلت لا أصدق ما حدث».

وتقام منافسات الفروسية في أولمبياد باريس من 26 يوليو إلى 11 أغسطس على أرض قصر فرساي.