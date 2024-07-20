نادال: وجدت طريقة للبقاء على قيد الحياة!

باشتاد (أ ف ب)

تأهل الإسباني رافايل نادال إلى نهائي إحدى دورات اللاعبين المحترفين «أيه تي بي» للمرة الأولى، منذ تتويجه ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2022، بفوزه على الكرواتي دويي أيدوكوفيتش الصاعد من التصفيات، بثلاث مجموعات، في نصف نهائي دورة باشتاد السويدية للتنس «250 نقطة».

وغداة مباراته الماراثونية في المربع الذهبي، حين احتاج إلى قرابة 4 ساعات، للفوز على الأرجنتيني ماريانو نافوني، اختبر الإسباني ابن الـ 38 عاماً مرة جديدة حدوده القصوى على الملاعب الترابية، واحتاج إلى ساعتين و12 دقيقة، للتغلب على أيدوكوفيتش المصنّف 130 عالمياً، والذي لم يسبق له أن تجاوز أكثر من دورين قبل مشاركته في باشتاد.

وقلب نادال تأخره بالمجموعة الأولى، إلى فوز مستحق 4-6 و6-3 و6-4، ليعود لخوض المباراة النهائية في الدورة التي أحرز لقبها عام 2005، عندما كان يبلغ 19 عاماً.

قال نادال «كانت مباراة صعبة للغاية، لقد كانت صعبة جداً بصراحة، لكني وجدت طريقة للبقاء على قيد الحياة، والتأهل إلى النهائي بعد فترة طويلة، من دون تحقيق ذلك، لذلك فهذه أخبار رائعة، وأنا سعيد جداً بذلك».

وتابع الإسباني الذي تراجع تصنيفه إلى المرتبة 261، بعد سلسلة من الإصابات «إنه شعور رائع دائماً أن أعود إلى النهائي، فزت بأربع مباريات متتالية، وهو أمر لم أتمكن من تحقيقه منذ عامين».

وأضاف «حدثت أشياء كثيرة، ما زلت في عملية استعادة الكثير من الأشياء التي فقدتها لأني خضعت لعملية جراحية مهمة في الورك منذ عام تقريباً، لذا فإن الأمور لا تسير بهذه السهولة، لكنني أقاتل، لقد ناضلت خلال الدورة بأكملها للوصول إلى ما أنا عليه اليوم».

في مواجهة أيدوكوفيتش ابن الـ 23 عاماً، خاض نادال مجموعة أولى معقدة فخسر إرساله مرتين في البداية، قبل أن يخسرها خلال النقطة الأولى لمصلحة منافسه.

عوّض نادال تأخره، وتقدم في المجموعة الثانية 2-1، ثم كسر إرسال منافسه 4-2 وحسم 6-3، وتابع تفوقه في الثالثة، حيث تقدم 3-0، وحسم المجموعة 6-4، رغم انتفاضة الكرواتي.

وضرب «الماتادور» موعداً في النهائي الأحد مع الفائز من مباراة البرتغالي نونو بورجيش السابع والأرجنتيني تياجو أجوستين تيرانتي، في سعيه لإحراز لقبه الفردي الـ 93 في مسيرته.

ويعود آخر انتصار لنادل على ملاعب رولان جاروس قبل عامين، حيث ظفر باللقب للمرة الـ 14، معززاً رقمه القياسي على التراب الفرنسي.

ويشارك نادال في دورة باشتاد، تحضيراً لاستحقاقه الأولمبي في باريس، حيث ستقام مسابقات للتنس على ملاعب رولان جاروس، يخوض منافسات الفردي والزوجي، إلى جانب مواطنه كارلوس ألكاراز «21 عاماً»، بطل رولان جاروس وويمبلدون هذا العام.

وعاد المتوّج بـ 22 لقباً كبيراً لحمل المضرب هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ خسارته في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة في مايو.

كما يخوض نادال في باشتاد منافسات الزوجي مع النرويجي كاسبر رود، حيث سيقابل لاحقاً الثنائي البرازيلي أورلاندو لوز ورافايل ماتوس.