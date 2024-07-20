لاكازيت يتطلع لقيادة فرنسا إلى «ذهبية باريس»



باريس (د ب أ)



أعرب ألكسندر لاكازيت، مهاجم منتخب فرنسا، عن ثقته في قدرته على قيادة بلاده، إلى حصد ثاني ميدالية ذهبية في الأولمبياد، عبر منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الصيفية التي تنطلق الأسبوع المقبل في باريس.

وتُوج منتخب فرنسا بالميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، لكنه فشل في بلوغ الأدوار الإقصائية في أولمبياد طوكيو 2020.

وانضم لاكازيت لصفوف المنتخب الفرنسي، تحت قيادة المدرب تييري هنري، حيث سيحمل شارة القيادة، خلال المباراة الافتتاحية أمام أميركا في مرسيليا يوم الأربعاء المقبل. ولم ينضم لاكازيت للمنتخب الفرنسي الأول تحت قيادة المدرب ديدييه ديشامب منذ 2017، لكنه يتطلع إلى إحداث الفارق خلال مشاركته في الأولمبياد.

وقال لاكازيت نحن جميعاً نتشارك نفس الطموح، أن نذهب إلى أبعد مدى ونفوز بميدالية. وأضاف: حقيقة أننا نخوض المباريات على أرضنا عامل محفز لنا.

ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الأولى التي تضم أميركا ونيوزيلندا وغينيا.