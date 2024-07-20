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الرياضة

ضاوي يحصد كأس «أبطال الفيزيك» في بطولة بناء الأجسام

ضاوي يحصد كأس «أبطال الفيزيك» في بطولة بناء الأجسام
20 يوليو 2024 19:09

 الفجيرة (الاتحاد)

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حصد علي ضاوي لاعب منتخبنا كأس «أبطال الفيزيك»، إضافة إلى ذهبية فئة 178 سنتمتراً، في بطولة الإمارات لبناء الأجسام، ضمن مهرجان دبا، بمسرح المركز الإبداعي في الفجيرة، وفاز راشد المهيري بذهبية «الفيزيك» 175 سنتمتراً، وأحرز أحمد بدر العوضي ذهبية الشباب للكلاسيك، ونال الإيراني محمد علي خزائي المركز الأول، في «الكلاسيك فيزيك»، والعُماني إبراهيم الشحي، ذهبية كلاسيك 170 سنتمترا، والمصري محمد أسامة، ذهبية كلاسيك 175 سنتمتراً.
ووصف الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الذي توج الفائزين بالمراكز الأولى، المستوى الفني للاعبين بالمتميز، مؤكداً أن ذلك يبشر بمستقبل مبهر لبناء الأجسام، ومثمناً الدور المحوري للجنة المنظمة، والجهود التي تبذلها في إنجاح الحدث، وقال إن مهرجان دبا الرياضي أصبح يشكل إضافة فنية مهمة لبناء الأجسام.
وقال سالم خميس الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة: «يسعدنا نجاح المهرجان الذي شهد مشاركة 310 لاعبين في بطولتي الإمارات وتحدي دبا كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك، و52 لاعباً في مصارعة الذراعين، فضلاً عن الحضور الجماهير الغفير.

الإمارات
الفجيرة
بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
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