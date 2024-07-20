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الرياضة

مبخوت يحتفل بأول أهدافه بقميص النصر

مبخوت يحتفل بأول أهدافه بقميص النصر
20 يوليو 2024 19:48

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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احتفل علي مبخوت الهداف التاريخي لدوري الإمارات، بأول أهدافه مع النصر في المباراة الودية أمام جرافشاب الهولندي 2-1، وامتدت لساعتين بواقع 60 دقيقة لكل شوط، وذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي لـ «العميد»، استعداداً للموسم الجديد 2024- 2025.
وافتتح مبخوت الذي خاض مباراته الأولى بالقميص «الأزرق»، بعد انتقاله إلى «العميد» قادماً من الجزيرة، التسجيل لفريقه في الشوط الأول، والذي انتهى بالتعادل 1-1، قبل أن يسجل البرتغالي إيوري ميديروس هدف الفوز لـ «الأزرق» في نهاية الشوط الثاني.
ومثلت المواجهة أمام جرافشاب، الودية الثانية في برنامج إعداد «العميد»، والتي تتواصل بلقاء توب أوس الهولندي 27 يوليو الجاري، تأهباً للعودة إلى دبي يوم 29 يوليو، واستكمال التحضيرات لانطلاق الموسم في أغسطس المقبل.

الإمارات
دبي
النصر
علي مبخوت
هولندا
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