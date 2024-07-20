لايلز «الأسرع» قبل «الأولمبياد»

لندن (أ ف ب)



أكد العداء الأميركي نواه لايلز، استعداده بشكل مثالي لأولمبياد باريس، عندما فاز بسباق 100 متر الأخير، قبل العرس الأولمبي، مسجلاً أفضل توقيت شخصي، في لقاء لندن، ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

في الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية، قطع بطل العالم ثلاث مرات «100 متر، 200 متر، التتابع 4 في 100 متر»، مسافة السباق بزمن قدره 9:81 ثانية، متقدماً على الجنوب أفريقي أكاني سيمبيني «9:86 ثانية»، والبوتسواني ليتسيل تيبوجو «9:88 ثانية».

وسجل لايلز الذي يكرر مراراً وتكراراً، أنه يهدف إلى تحقيق رباعية غير مسبوقة في باريس، بالفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في سباقات 100 متر و200 متر والتتابع 4 في 100 متر والتتابع 4 في 400 متر، ثالث أفضل توقيت في السباق هذا العام.

وكان لايلز أجَّل قدومه إلى أوروبا لإنهاء استعداداته في فلوريدا، ولم يشارك الأسبوع الماضي في لقاء موناكو، حيث كان من المقرر مبدئياً أن ينافس في سباق 200 متر، وهي المسافة المفضل لديه.