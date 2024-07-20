نوريس أول المنطلقين في «جائزة المجر»

بودابست (رويترز)



هيمن مكلارين على التجارب التأهيلية لجائزة المجر الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، إذ سينطلق سائقاه لاندو نوريس وأوسكار بياستري من المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وستكون هذه المرة الثالثة التي ينطلق فيها نوريس من المركز الأول في مسيرته الاحترافية.

واحتل ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات المركز الثالث في التجارب التأهيلية التي توقفت قبل دقيقتين فقط من نهاية جولتها الثالثة بعدما تعرض يوكي تسونودا سائق (آر.بي) لحادث.

وسينطلق كارلوس ساينز سائق فيراري من الصف الثاني، بعدما حل رابعاً في التجارب التأهيلية.

ويتصدر فرستابن الترتيب العام للسائقين بفارق 84 نقطة أمام نوريس، أقرب منافسيه، بعد 12 جولة من أصل 24 سباقاً هذا الموسم.