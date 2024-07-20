زفيريف إلى نهائي هامبورج



هامبورج (د ب أ)



واصل البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف، استعداداته القوية لحملة الدفاع عن الميدالية الذهبية لمنافسات تنس الرجال في أولمبياد باريس 2024، بتأهله لنهائي بطولة هامبورج.

وفاز زفيريف على الإسباني بيدرو مارتينيز في المربع الذهبي بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6-2 و6-4، وتعرض زفيريف لإصابة في الركبة في بطولة ويمبلدون، لكنه تعافى وعاد للمشاركة في بطولة هامبورج على الملاعب الرملية، قبل انطلاق مشواره في الأولمبياد على ملاعب رولان جاروس الأسبوع المقبل.

ويلتقي زفيريف في النهائي مع الفرنسي أرثر فيس الذي تغلب على الأرجنتيني سيباستيان بايز 6 -2 و6 -2.