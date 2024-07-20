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الرياضة

«أبيض الشاطئية» إلى نهائي «دولية جورجيا»

«أبيض الشاطئية» إلى نهائي «دولية جورجيا»
20 يوليو 2024 22:55

 
تبليسي (وام)

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تأهل منتخبنا لكرة القدم الشاطئية إلى نهائي بطولة كأس باتومي الدولية، بعد فوزه على جورجيا، مستضيف البطولة، 6-5 في مباراة نصف النهائي.
وواصل «أبيض الشاطئية» مسيرته الناجحة في البطولة التي تنظمها اللجنة التنفيذية الدولية للكرة الشاطئية، ويخوضها في إطار استعداداته لخوض الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم بسيشل في مايو عام 2025.
أحرز أهداف منتخبنا كل من محمد عبيد، وعبدالله عباس «هدفين»، وأحمد بشر «هدفين»، ووليد بشر.
ويلتقي منتخبنا في المباراة النهائية «الأحد» مع نظيره الأوكراني، في مباراة مكررة من الدور الأول، حيث تأهل المنتخبان معاً من المجموعة الثانية.

الإمارات
كرة القدم الشاطئية
جورجيا
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