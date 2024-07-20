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الرياضة

النصر يكسب «تجربة» جرافشاب بـ«ثنائية»

مبخوت يتلقى التهنئة بهدفه (الاتحاد)
21 يوليو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفل علي مبخوت الهداف التاريخي لدوري الإمارات، بأول أهدافه مع النصر في المباراة الودية أمام جرافشاب الهولندي 2-1، وامتدت لساعتين، بواقع 60 دقيقة لكل شوط، وذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي لـ «العميد»، استعداداً للموسم الجديد 2024- 2025.
وافتتح مبخوت الذي خاض مباراته الأولى بالقميص «الأزرق»، بعد انتقاله إلى «العميد» قادماً من الجزيرة، التسجيل لفريقه في الشوط الأول، والذي انتهى بالتعادل 1-1، قبل أن يسجل البرتغالي إيوري ميديروس هدف الفوز لـ «الأزرق» في نهاية الشوط الثاني.
ومثلت المواجهة أمام جرافشاب، الودية الثانية في برنامج إعداد «العميد»، والتي تتواصل بلقاء توب أوس الهولندي 27 يوليو الجاري، تأهباً للعودة إلى دبي 29 يوليو، واستكمال التحضيرات لانطلاق الموسم في أغسطس المقبل.

النصر
علي مبخوت
دوري الإمارات
جرافشاب
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