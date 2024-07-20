«أبوظبي للشراع» بصمة إماراتية في تركيا

إزمير (الاتحاد)

على شاطئ سفريسا، المطل على بحر إيجه، اختتم أبطال فريق أبوظبي للشراع الحديث معسكره التدريبي، في إزمير التركية الذي استمر 15 يوماً بنجاح كبير، بالإضافة إلى المشاركة في «بطولة تنشيطية» على مدار يومين لـ«فئة الأوبتيمست»، وذلك استعداداً للاستحقاقات القادمة، وهي كأس الأورا الذي يقام على بحيرة لاجاردا الإيطالية من 10 إلى 12 أغسطس، والبطولة الأفريقية للأوبتيمست في سيشل في سبتمبر. ووضع الفريق بصمة مهمة عبر معسكره في تركيا، بإحراز نجمه عبدالله الزبيدي للمركز الثاني في البطولة التنشيطية للأوبتيمست فئة الفردي، في ظل مشاركة قوية من 28 قارباً من الإمارات وتركيا.