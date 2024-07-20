الأحد 21 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للشراع» بصمة إماراتية في تركيا

«أبوظبي للشراع» بصمة إماراتية في تركيا
21 يوليو 2024 01:00

إزمير (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد رفض ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة
الإمارات والصين.. صداقة راسخة وتعاون استراتيجي

على شاطئ سفريسا، المطل على بحر إيجه، اختتم أبطال فريق أبوظبي للشراع الحديث معسكره التدريبي، في إزمير التركية الذي استمر 15 يوماً بنجاح كبير، بالإضافة إلى المشاركة في «بطولة تنشيطية» على مدار يومين لـ«فئة الأوبتيمست»، وذلك استعداداً للاستحقاقات القادمة، وهي كأس الأورا الذي يقام على بحيرة لاجاردا الإيطالية من 10 إلى 12 أغسطس، والبطولة الأفريقية للأوبتيمست في سيشل في سبتمبر. ووضع الفريق بصمة مهمة عبر معسكره في تركيا، بإحراز نجمه عبدالله الزبيدي للمركز الثاني في البطولة التنشيطية للأوبتيمست فئة الفردي، في ظل مشاركة قوية من 28 قارباً من الإمارات وتركيا.

تركيا
الإمارات
أبوظبي للشراع الحديث
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
اليوم 18:12
أبوظبي
علوم الدار
سحب قد تصاحبها أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 18:24
انفجار مبنى عقب غارة جوية إسرائيلية بوسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد رفض ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة
21 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو مجلسيْ «النواب» و«الدولة» الليبييْن لحل أزمة البلاد
21 يوليو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة
21 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©