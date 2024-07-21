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الرياضة

ليدز ينهي «الصفقة الرابعة»

ليدز ينهي «الصفقة الرابعة»
21 يوليو 2024 08:10

لندن (د ب أ)

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أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع جايدن بوجل مدافع شيفيلد يونايتد، من دون الكشف عن قيمة الصفقة. 
وذكرت تقارير صحفية، أن ليدز يونايتد دفع 5 ملايين جنيه إسترليني «6 ملايين و500 ألف دولار»، لضم المدافع السابق لمنتخب إنجلترا للشباب تحت 20 عاماً.
وشارك بوجل «23 عاماً» في 34 مباراة مع شيفيلد في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل ثلاثة أهداف، لكنه لم ينجح في إنقاذه من شبح الهبوط. 
وذكر ليدز في بيان «المدافع البالغ «23 عاماً» وقع عقدا يمتد لأربعة أعوام، لقد رهن مستقبله للنادي حتى 2028».
وأضاف «الجميع في ليدز يونايتد يود الترحيب بجايدن، الذي أصبح رابع الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية».
وأشار البيان «ينضم إلى دانييل فاركه وباقي أعضاء الفريق في المعسكر الإعدادي في ألمانيا».

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ليدز يونايتد
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