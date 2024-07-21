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الرياضة

«يورو» يخطف قلب جماهير «اليونايتد»!

«يورو» يخطف قلب جماهير «اليونايتد»!
21 يوليو 2024 08:28

أنور إبراهيم (القاهرة)

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بعد يومين فقط، على تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع قلب الدفاع الفرنسي ليني يورو «18عاماً» لاعب ليل، أشركه الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني، أشركه مع «الشياطين الحمر» في المباراة الودية أمام رينجرز الأسكتلندي، في موريفيلد بمدينة أدنبرة، والتي انتهت بفوز «اليونايتد» 2-صفر، رغم أنه لم يحضر إلا حصة تدريبية جماعية واحدة، ولعب الشوط الأول بأكمله، لرغبة المدرب في التعرف على إمكانياته الفنية والبدنية، وأشرك بجواره «المخضرم» جوني إيفانز، في تشكيل بعيد تماماً عن «التوليفة الأمثل» للفريق، حيث ضم بعض الشباب مثل توبي كولياروإيتان ويتلي وسام موري، ومعهم من القدامى كاسيميرو وماسون ماونت وديالو وجادون سانشو والحارس السنغالي إندريه أونانا.
وذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن ليني يورو كان أكثر اللاعبين لمساً للكرة في المباراة الودية، وصاحب أفضل تمريرات، لدرجة أن صحيفة «مانشستر إيفينينج نيوز» منحته 7 من 10، وحظي بتصفيق جماهير «اليونايتد» التي حضرت المباراة بأعداد كبيرة.
وتحدث ليني يورو بعد المباراة لقناة النادي التليفزيونية، قائلاً: سعيد جداً بوجودي في هذا الفريق، وساعدني زملائي كثيراً، وأيضاً الجهاز الفني الذي تركني ألعب على راحتي، وأعتقد أنها تجربة جيدة، وهذا بالنسبة لي شيء لا يُصدق، وسعيد بمستوى أدائي ولياقتي وأتمنى أن أستمر على ذلك.
وكانت هناك محاولات متعددة من ريال مدريد وباريس سان جيرمان للفوز بصفقة ليني يورو، ولكن مانشستر يونايتد سبقهما، لأنه قدم عرضاً كبيراً قيمته 70مليون يورو شاملة المكافآت، ويزيد كثيراً على عرض ريال مدريد الذي توقف عند 30 مليون يورو، وعرض سان جيرمان الذي توقف عند 50 مليون يورو.
بدأ ليني يورو، المولود في 13 نوفمبر 2005، مسيرته الاحترافية في ليل الفرنسي، من 2022 إلى 2024، وانتقل قبل أيام قليلة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. 
ولعب يوري لمنتخبات الشباب الفرنسية تحت 17 و18 و19 و21 سنة، كما لعب للمنتخب الأولمبي الفرنسي، ولم يلعب بعد للمنتخب الأول لـ«الديوك».

 

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ايريك تن هاج
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