سان جيرمان يطلب جواو نيفيز



أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف روي كوستا، رئيس بنفيكا البرتغالي، بأنه تلقى عرضاً لشراء جواو نيفيز «19 عاماً» لاعب وسط الفريق، ولكنه لم يكشف النقاب عن النادي، حفاظاً على سرية المفاوضات.

وذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن كوستا قال: ما يمكنني قوله، هو إن نيفيز تلقى عرضاً بالفعل، ولن أخفي ذلك، لأننا ما زلنا نتفاوض بشأنه.

وأضاف بلهجة حذرة: لن أتحدث عن تطور المفاوضات، فيما يتعلق بهذا العرض، وكل ما أستطيع قوله إننا بصدد دراسته وتقييمه، ولكن نيفيز لا يزال حتى الآن لاعباً في بنفيكا.

وقال كوستا: أدرك تماماً أن أعضاء النادي يريدون أن يعرفوا مصير نجمهم الشاب جواو نيفيز، وما إذا كان مستمراً مع الفريق من عدمه، ولكن في هذه اللحظة أستطيع أن أقول: نعم هناك مفاوضات جارية في الوقت الحالي، مثلما يحدث بالنسبة للاعبين آخرين، ولهذا اسمحوا لي أن أتحفظ ولا أتحدث عن ما يحدث تفصيلاً، حرصاً مني على تحقيق الأفضل لبنفيكا.

غير أن شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، ذكرت أن باريس سان جيرمان، هو النادي المقصود، وإنه ينشط منذ فترة، من أجل الحصول على خدمات نيفيز، وإنه في سبيله لتقديم عرض قيمته 70 مليون يورو، ولكنها لا تعرف ما إذا كان الجانب البرتغالي وافق على العرض من عدمه، والمؤكد أن اللاعب يرغب في الانضمام إلى بطل فرنسا.

بدأ جواو نيفيز، المولود في 27 سبتمبر 2004، مسيرته الاحترافية في بنفيكا «ب» في 2022، وتم تصعيده في العام نفسه للفريق الأول.

ولعب مع بنفيكا 75 مباراة، وينتهي عقده في يونيو 2028، وشارك جواو نيفيز مع منتخبات الشباب البرتغالية تحت 15 و19و21 سنة، وانضم إلى المنتخب الأول في 2023، وخاض 9 مباريات دولية.