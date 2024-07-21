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الرياضة

كلباء يخوض «الودية الثانية» في سلوفينيا

كلباء يخوض «الودية الثانية» في سلوفينيا
21 يوليو 2024 10:49

 
فيصل النقبي (أبوظبي)

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يخوض كلباء «الودية الثانية»، في معسكره الخارجي، أمام إن دي بيلتينسي السلوفيني، ضمن برنامج الإعداد لبطولات الموسم الجديد.
ويدخل الصربي زوك رازوفيتش مدرب الفريق، اللقاء بتشكيلة مختلفة عن قائمة اللقاء الأول أمام أحد الفرق الرومانية، وانتهى لمصلحة «النمور» 2-1، حيث يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين لتجربتهم والوقوف على مستواهم الفني والبدني.
من جانب آخر، أصبح الإيراني مهدي قائدي جاهزاً للمشاركة مع الفريق في اللقاء، بعد أن انضم للمعسكر بعد بدايته، ويعد أحد العناصر المهمة في تشكيلة المدرب.
وقال موسى البلوشي مدير الفريق، إن اللاعبين جاهزون للقاء الودي الثاني، والذي يكتسب أهمية كبيرة لدى رازوفيتش، من أجل تجهيز اللاعبين لمنافسات الدوري. 

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
الإمارات
سلوفينيا
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