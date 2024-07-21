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الرياضة

منتخب «القوة البدنية» يشارك في «عالمية الجامعات»

منتخب «القوة البدنية» يشارك في «عالمية الجامعات»
21 يوليو 2024 10:52

 
أبوظبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة منتخبنا إلى إستونيا، للمشاركة في بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية، وترأسها علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وتضم 11 لاعباً من الطلاب والطالبات الأبطال بجامعات خليفة، زايد، الأميركية في الشارقة وكليات التقنية العليا، ويخوضون منافسات 7 أوزان «47, 52, 59, 66,74, 93, 120 كجم»، من 23 إلى 27 يوليو الحالي.
وأكد علي مسري الظاهري، حرص معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الأمين العام للاتحاد، على مشاركة المنتخبات المدرسية والجامعية، في المحافل الدولية، وتحقيق أفضل النتائج التي تقودهم إلى منصات التتويج.
وقال: المنتخب يضم مجموعة متميزة من اللاعبين، والاستعدادات جيدة للمشاركة في الحدث الدولي الكبير، وثقتنا كبيرة في تقديمهم مستويات عالية، وحصد النتائج الإيجابية، فضلاً عن اكتساب خبرات جديدة في البطولات العالمية التي تستقطب النخبة في «القوة البدنية» بجامعات العالم.
وأضاف: الإمارات المرشح الأول لاستضافة بطولة العالم الجامعية للقوة البدنية في يوليو 2026، وهي مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

الإمارات
إستونيا
القوة البدنية
علي مسري الظاهري
أحمد بالهول الفلاسي
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