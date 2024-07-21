الأحد 21 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الدوري البرازيلي يدخل مرحلة «الصراع الشرس»!

الدوري البرازيلي يدخل مرحلة «الصراع الشرس»!
21 يوليو 2024 11:01

ساو باولو (د ب أ)

أخبار ذات صلة
انطلاق بطولة «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» في ريو دي جانيرو
سيجوفينيا على أعتاب العين


تواصل «الصراع الشرس» بين بوتافوجو وفلامنجو وبالميراس، في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعد أن حققت جميعاً الفوز، في المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة.
وفاز بوتافوجو على ضيفه إنترناسيونال 1-صفر، وفلامنجو على ضيفه كريسيوما 2-1، وبالميراس على ضيفه كروزيرو 2 - صفر.
ويتصدر بوتافوجو جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فلامنجو، ونقطتين عن بالميراس.
وعلى استاد نيلتون سانتوس الأولمبي، سجل لويز هنريكي هدف الفوز لبوتافوجو في الدقيقة 38.
وعلى ملعب ماراكانا، تقدم رودريجو فاجونديس بهدف لكريسيوما في الدقيقة 35، لكن فلامنجو رد بهدفين حملا توقيع بيدرو جيليرمي في الدقيقة 76، وجابرييل باربوسا من ضربة جزاء في الدقيقة 89.
وأنهى كريسيوما المباراة بعشرة لاعبين، لطرد ألانو ليما في الثواني الأخيرة.
وعلى ملعب أليانز باركي، تقدم خوسيه لوبيز بهدف لبالميراس في الدقيقة 37، ثم أضاف جابرييل مينينو الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.

البرازيل
الدوري البرازيلي
بوتافوجو
فلامنجو
بالميراس
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
20 يوليو 2024
أبوظبي
علوم الدار
سحب قد تصاحبها أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
20 يوليو 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب جزيرة كريت
اليوم 12:21
«محاربي الإمارات» تعود بالنسختين العربية والدولية 27 يوليو
الرياضة
«محاربي الإمارات» تعود بالنسختين العربية والدولية 27 يوليو
اليوم 12:15
«دبي الرياضي» يُؤهل السيدات لـ «الشراع الحديث»
الرياضة
«دبي الرياضي» يُؤهل السيدات لـ «الشراع الحديث»
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©