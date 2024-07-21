الدوري البرازيلي يدخل مرحلة «الصراع الشرس»!

ساو باولو (د ب أ)



تواصل «الصراع الشرس» بين بوتافوجو وفلامنجو وبالميراس، في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعد أن حققت جميعاً الفوز، في المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة.

وفاز بوتافوجو على ضيفه إنترناسيونال 1-صفر، وفلامنجو على ضيفه كريسيوما 2-1، وبالميراس على ضيفه كروزيرو 2 - صفر.

ويتصدر بوتافوجو جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فلامنجو، ونقطتين عن بالميراس.

وعلى استاد نيلتون سانتوس الأولمبي، سجل لويز هنريكي هدف الفوز لبوتافوجو في الدقيقة 38.

وعلى ملعب ماراكانا، تقدم رودريجو فاجونديس بهدف لكريسيوما في الدقيقة 35، لكن فلامنجو رد بهدفين حملا توقيع بيدرو جيليرمي في الدقيقة 76، وجابرييل باربوسا من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

وأنهى كريسيوما المباراة بعشرة لاعبين، لطرد ألانو ليما في الثواني الأخيرة.

وعلى ملعب أليانز باركي، تقدم خوسيه لوبيز بهدف لبالميراس في الدقيقة 37، ثم أضاف جابرييل مينينو الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.