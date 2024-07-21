بيراميدز والأهلي.. «القمة النارية»



القاهرة (أ ف ب)



يتجدد صراع قمة الدوري المصري لكرة القدم، بين بيراميدز المتصدر، والأهلي حامل اللقب، عندما يلتقيان «الاثنين» على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في مباراة ضمن المرحلة الحادية والثلاثين.

والتقى الفريقان قبل أيام وتحديداً في 12 يوليو الجاري، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة عشرة، وانتهت بفوز مثير للأهلي 3-2، بهدف متأخر للبديل محمد مجدي أفشه، أوقف به حامل اللقب سلسلة من 14 انتصاراً متتالياً لبيراميدز.

ووصل الأهلي بدوره إلى فوزه الرابع عشر على التوالي في الدوري، حين تغلب على مودرن سبورت 2-1، في مباراة أخرى مؤجلة، ورفع رصيده إلى 63 نقطة، مقلصاً الفارق إلى 5 نقاط عن بيراميدز المتصدر، مع ثلاث مباريات مؤجلة لحامل اللقب.

ويتبقى لبيراميدز عقب مباراة الاثنين 5 مباريات بالدوري، مقابل 8 للأهلي.

يدخل بيراميدز المباراة مدعوماً بعودة نجمه لاعب الأهلي السابق رمضان صبحي، بعدما قررت وكالة مكافحة المنشطات المصرية تعليق إيقافه الموقت بسبب فساد عينة المنشطات الخاصة به.

وعقب تأهل بيراميدز إلى ثمن نهائي كأس مصر بالفوز على النصر 4-0، قال مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش: إن عودة صبحي تمثل إضافة قوية للفريق في صراع المنافسة على لقب الدوري.

وأضاف: «لعبنا مباراة قوية أمام الأهلي، لكن الأخير تفوق بفضل خبرة لاعبيه الكبيرة، المنافسة مستمرة ولن تحسم إلا في المراحل الأخيرة، ونأمل في تحقيق الفوز والاستمرار في القمة».

من جانبه، يخوض الأهلي المباراة بمعنويات عالية، بعد سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري، ثم التأهل إلى ثمن نهائي الكأس بفوز صعب على الألومنيوم 1-0.

وفضل مدربه السويسري مارسيل كولر إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين في مباراة الكأس، وعلى رأسهم القائد حارس المرمى محمد الشناوي الذي يتعرض لبعض الانتقادات بسبب تراجع مستواه في المباريات الأخيرة.

وقال كولر: «أعرف جيداً من سيخوض مباراة بيراميدز سواء في حراسة المرمى، أو في بقية المراكز، اللاعبون لا يحبون سياسة التدوير، لكنني صاحب القرار، ويجب أن أمنح الجميع الفرصة خاصة مع ضغط المباريات».

وبعدما طلب الأهلي إسناد مباراتيه أمام بيراميدز لحكام أجانب، يدير اللقاء طاقم ألماني بقيادة فيليكس تسفاير، وهو الحكم الذي أدار مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي كأس أوروبا الأخيرة في ألمانيا.