تن هاج سعيد بـ «شراسة» مانشستر يونايتد



لندن (د ب أ)



أعرب الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد عن سعادته، بعد الفوز على جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بهدفين، في المباراة الودية.

وسجل أماد وجو هاجيل هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 39 و70، ليمنحا الفريق الانتصار الأول في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وتحدث المدرب الهولندي عن تحسن أداء الفريق، مقارنة بالمباراة الودية الأولى ضد روزنبورج النرويجي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف يوم الاثنين الماضي.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر عن المدرب الهولندي قوله: «الفترة التحضيرية تتمحور حول المباريات الودية، وأنا أريد أن أفوز في كل المباريات، ولذلك شعرت بالإحباط يوم الاثنين الماضي، خاصة من الأداء، الأداء يكتسب أهمية كبيرة في فترات الإعداد، فالهدف هو التحسن، وهذا ما شاهدناه مقارنة بالمباراة الماضية، أداء الفريق كان أفضل بكثير، خاصة من ناحية الشراسة الهجومية، اللاعبون قدموا أداءً جماعياً جيداً وممتعاً في نفس الوقت».

وأضاف: «علينا أن ننظر إلى أماد من زاوية مختلفة، بالطبع لا يزال لاعباً شاباً، ولكنه لم يعد يفتقد للخبرة، لقد تعرض لعدة إصابات في الموسم الماضي، وقبلها ظهر بمستوى مميز في دوري البطولة الإنجليزية، شاهدنا كيف قدم أداءً لافتاً مع الفريق الأول في نهاية الموسم الماضي، وينبغي أن يكون الموسم المقبل هو موسم توهجه، من الجيد أنه بدأ الفترة التحضيرية بهذه القوة، لقد قدم مباراة رائعة».

وقال: «جو هاجيل لاعب شاب جيد، وحصل على دقائق لعب أكثر، التشكيلان اللذان شاركا في المباراة مزجا بين عناصر الخبرة والشباب، وقدما أداءً ممتعاً، لذا أنا سعيد بأداء بعض اللاعبين الشباب».

وأضاف: «من الجيد أننا ننجز عملنا مبكراً، والإدارة تقوم بعمل رائع في سوق الانتقالات، هذا ما ينتظره الجميع من مانشستر، لدينا طموح كبير، وعلينا أن نأخذ زمام المبادرة لنكون مستعدين كما ينبغي للموسم الجديد، التعاقد مع اللاعبين الذين ترغب في ضمهم مبكراً يمنحك وقتاً أطول في بناء الفريق وتجهيزه».

وختم تن هاج حديثه بالقول: «ينتظرنا أسبوع من التدريبات القوية، سيستغرق السفر إلى لوس أنجلوس يوماً، ثم سيكون علينا التأقلم مع التوقيت الجديد، بعد ذلك سنلعب ضد أرسنال، وهي خطوة أخرى مهمة، ولكن قبلها علينا العمل بقوة على الجانبين البدني والفني، لذا، نعم، أمامنا الكثير من العمل».