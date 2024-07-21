«سلة أميركا» تهرب من «الحرج»!



لندن (أ ف ب)



أفلت المنتخب الأميركي، الساعي إلى الذهبية الخامسة توالياً والسابعة عشرة في تاريخه، من هزيمة محرجة أمام جنوب السودان، في مباراة استعدادية لمنافسات كرة السلة للرجال في أولمبياد باريس أقيمت على ملعب «أو 2 أرينا» في لندن، وخرج منتصراً بفارق نقطة واحدة 101-100.

وكان زملاء «الملك» ليبرون جيمس متخلفين بفارق 14 نقطة، في نهاية الشوط الأول، من اللقاء الذي يشكل بروفة لمواجهة المنتخبين في منافسات المجموعة الثالثة للأولمبياد الباريسي المقرر بين 26 يوليو و11 أغسطس، لكن نجم لوس أنجلوس ليكرز المخضرم أنقذ الموقف.

وأنهى جيمس، ابن الـ 39 عاماً الباحث شخصياً عن ذهبيته الأولمبية الثالثة، اللقاء بـ 25 نقطة، بينها سلة الحسم قبل 8 ثوانٍ على نهاية اللقاء الذي كان بمثابة جرس إنذار لفريق المدرب ستيف كير.

وكان منتخب جنوب السودان الذي يخوض الألعاب الأولمبية للمرة الأولى، في طريقه لحسم اللقاء حين سجل ثلاثية في آخر 20 ثانية، عبر دجاي تي ثور الذي لعب المواسم الثلاثة الماضية في الدوري الأميركي مع تشارلوت هورنتس، مانحاً بلاده التقدم 100-99.

لكن جيمس، قال كلمته في نهاية المطاف، ومنح الأميركيين انتصارهم الرابع توالياً، في مشوار استعدادهم للدفاع عن اللقب الأولمبي، بعدما سبق لهم الفوز هذا الشهر على كندا 86-72 في لاس فيجاس، أستراليا 98-92 وصربيا 105-79 في أبوظبي.

ورأى كير أن «النهاية كانت جيدة بالنسبة لنا لمجرد الشعور بهذا الأمر (التنافس الشديد)، الشعور بما سيكون عليه الأمر في باريس».

وتابع: «إنها تجربة جيدة بالنسبة لنا، إنه تذكير لنا، أن نتوقع كيف سيلعب الجميع ضدنا».

ويبقى فريق كير في لندن لمواجهة ألمانيا الثلاثاء على ملعب «أو 2 أرينا» أيضاً قبل السفر إلى فرنسا، حيث يبدأ مشواره الأحد المقبل في ليل ضد صربيا نيكولا يوكيتش، قبل مواجهة جنوب السودان في 31 الحالي ثم بورتوريكو.