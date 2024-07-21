«دبي الرياضي» يُؤهل السيدات لـ «الشراع الحديث»



دبي (الاتحاد)



ينظم مجلس دبي الرياضي، أول دورة تدريبية مخصصة للسيدات، لتدريبهن على ممارسة الشراع الحديث، وذلك بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي دبي للسيدات، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى جميع النساء والمرأة الإماراتية بشكل خاص، للمحافظة على نشاطهن وحيوتهن.

وتقام الدورة في مقر نادي دبي للسيدات 22 و23 يوليو، حيث تقام يوم الاثنين من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة 1:00 ظهراً، ويوم الثلاثاء من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 6:00 مساءً، ويحاضر في الورشة المدرب يوسف خالد البستكي قائد المدربين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتهدف الدورة إلى زيادة ممارسة السيدات للرياضات البحرية بشكل عام، ورياضة الشراع الحديث، ومنحهن الفرصة لتطوير مهاراتهن في هذه الرياضات، لاسيما مع وجود أندية متخصصة وشواطئ رائعة في دبي، وحتى يتمكن من المشاركة في البطولات الرياضية البحرية المخصصة للسيدات التي سيتم تنظيمها لاحقاً.

ويسعى مجلس دبي الرياضي من خلال تنظيم الدورة إلى توفير الفرصة للمرأة الإماراتية لتجربة رياضات جديدة، وتحقيق التنوع في الفعاليات والأنشطة الرياضية، ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً خاصاً برياضة المرأة، حيث تشمل أجندة الفعاليات السنوية تنظيم العديد من البرامج والبطولات والأنشطة المخصصة للمرأة، التي أسهمت في استقطاب أعداد كبيرة من النساء للمشاركة في هذه الفعاليات، بداية من الفتيات في المدارس إلى الموظفات وربات البيوت، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في بناء قاعدة واسعة من الرياضيات وإعدادهن، لأن يكنّ مصدراً لدعم الفرق في الأندية والمنتخبات الوطنية بالكفاءات القادرة على تحقيق الإنجازات والفوز بالبطولات في مختلف المحافل.

ومن أبرز الفعاليات التي ينظمها المجلس للمرأة، دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات التي تتضمن التنافس في 10 ألعاب رياضية، وتشارك فيها أكثر من 1500 لاعبة، كما تتضمن قائمة الفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات سباق دبي لجري السيدات، وسباق المرموم للدراجات الهوائية للسيدات، وترايثلون دبي للسيدات، وتحدي دبي لجري السيدات، الذي تتنافس فيه السيدات على أربع مراحل تقام في أبرز المعالم السياحية في دبي.