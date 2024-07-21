«محاربي الإمارات» تعود بالنسختين العربية والدولية 27 يوليو



أبوظبي (الاتحاد)



تستعد بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي تنظمها «بالمز الرياضية»، لكتابة فصل جديد، وإقامة النسختين 51 الدولية و52 العربية، بعد أن احتفلت مؤخراً بالنسخة الذهبية من الحدث العالمي الكبير، في وقت أصبحت فيه البطولة اسماً لامعاً في اللعبة، وعززت من مكانة أبوظبي عاصمة للبطولات القتالية.

وتشهد أروقة البطولة حركة دؤوبة لتنظيم نسختين متميزتين من الحدث العالمي، حيث تقام النسخة 51 «الدولية» السبت المقبل، والنسخة 52 «العربية» 28 يوليو، على صالة «أدنيك مارينا» في العاصمة أبوظبي، بمشاركة مجموعة من الأبطال البارزين في مجال اللعبة، وتتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يشهد أيضاً تنظيم يو أف سي 308.

وأكملت اللجنة المنظمة الاستعدادات النهائية لإقامة النسختين، بمشاركة 56 مقاتلاً ومقاتلة من الأبطال العرب والعالميين، حيث تعقد مؤتمراً صحفياً الأربعاء بفندق شانجريلا في أبوظبي، للإعلان عن تفاصيل البطولة، بحضور فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.

وأكد فؤاد درويش، أنهم يتطلعون بشغف إلى النسختين الـ51 و52 من البطولة الاستثنائية، لافتاً إلى أن البطولة تمكنت من بناء سمعتها، بوصفها واحدة من أكبر وأهم البطولات العالمية في الفنون القتالية المختلطة، وكانت أبوظبي عاصمة البطولات الكبرى كلمة السر في تعزيز مكانة البطولة في خريطة الفنون القتالية في العالم.

وأضاف: اللجنة المنظمة تواصل الاستعدادات لتنظيم نسختين، تعزز نجاحات البطولة ومكانتها على الخريطة العالمية، بتوجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية، ومتابعته الدائمة لكل تفاصيل الحدث.

وأشار درويش إلى أن البطولة عازمة على الانطلاق بخطى سريعة، عقب الاحتفال باليويبل الذهبي مايو الماضي، في تظاهرة جمعت بين أبطال النسختين العربية والأفريقية ونسخة منفردة للبطولة الدولية، ونسعى لمواصلة تقديم أبطال متميزين في عالم اللعبة بتنظيم احترافي، ظل ثابتاً في مشوار الحدث العالمي.