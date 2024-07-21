الأحد 21 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عجمان يكسب «ودية» نوفي ساد بثلاثية

عجمان يكسب «ودية» نوفي ساد بثلاثية
21 يوليو 2024 12:49

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«المقام» يدخل «اختبار المؤهلات» في «يورك ستيكس»!
«شراع الإمارات» يحصد 5 ميداليات في الأسبوع الدولي للمضيق بالمغرب


تغلب عجمان على نوفي ساد الصربي 3-1، في المباراة الودية، ضمن تحضيرات «البرتقالي» في معسكره الخارجي، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2024- 2025، وهي التجربة الإعدادية الثانية لعجمان في معسكر صربيا، بعد التعادل السلبي مع باشاك التركي في الودية الأولى.
وافتتح صانع الألعاب المغربي أيمن الحسوني التسجيل لعجمان بتسديدة متقنة من خارج المنطقة في الشوط الأول، وهو أول أهداف الحسوني بقميص «البرتقالي»، بعد انتقاله إلى صفوف الأخير، في صفقة انتقال حر، قادماً من معيذر القطري، بعدما لعب سابقاً للوداد المغربي.
وفي الشوط الثاني، أضاف «البرتقالي» هدفين، عن طريق «اللاعب الشاب» سعد الهداني، بعد متابعة لتسديدة روكي مارسيانو التي ارتدت من الحارس، قبل أن يعود مارسيانو ليعزز تقدم عجمان بالهدف الثالث، بعد مجهود فردي رائع.
وانطلق معسكر عجمان في صربيا 14 يوليو الجاري، ويستمر 20 يوماً، يؤدي خلاله «البرتقالي» 5 تجارب، قبل العودة إلى الإمارات 2 أغسطس المقبل، تأهباً لانطلاق الموسم الجديد، والذي يدشنه الفريق بمواجهة شباب الأهلي، في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

الإمارات
عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
صربيا
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
20 يوليو 2024
أبوظبي
علوم الدار
سحب قد تصاحبها أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
20 يوليو 2024
«المقام» يدخل «اختبار المؤهلات» في «يورك ستيكس»!
الرياضة
«المقام» يدخل «اختبار المؤهلات» في «يورك ستيكس»!
اليوم 16:30
محمد بن راشد يلتقى جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال ومسؤولي الجهات والدوائر الحكومية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقى جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال ومسؤولي الجهات والدوائر الحكومية
اليوم 16:29
دخان يتصاعد في منطقة خاركيف جراء المعارك والقصف
الأخبار العالمية
الجيش الروسي يعلن تحقيق إنجاز ميداني في أوكرانيا
اليوم 16:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©