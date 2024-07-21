عجمان يكسب «ودية» نوفي ساد بثلاثية



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تغلب عجمان على نوفي ساد الصربي 3-1، في المباراة الودية، ضمن تحضيرات «البرتقالي» في معسكره الخارجي، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2024- 2025، وهي التجربة الإعدادية الثانية لعجمان في معسكر صربيا، بعد التعادل السلبي مع باشاك التركي في الودية الأولى.

وافتتح صانع الألعاب المغربي أيمن الحسوني التسجيل لعجمان بتسديدة متقنة من خارج المنطقة في الشوط الأول، وهو أول أهداف الحسوني بقميص «البرتقالي»، بعد انتقاله إلى صفوف الأخير، في صفقة انتقال حر، قادماً من معيذر القطري، بعدما لعب سابقاً للوداد المغربي.

وفي الشوط الثاني، أضاف «البرتقالي» هدفين، عن طريق «اللاعب الشاب» سعد الهداني، بعد متابعة لتسديدة روكي مارسيانو التي ارتدت من الحارس، قبل أن يعود مارسيانو ليعزز تقدم عجمان بالهدف الثالث، بعد مجهود فردي رائع.

وانطلق معسكر عجمان في صربيا 14 يوليو الجاري، ويستمر 20 يوماً، يؤدي خلاله «البرتقالي» 5 تجارب، قبل العودة إلى الإمارات 2 أغسطس المقبل، تأهباً لانطلاق الموسم الجديد، والذي يدشنه الفريق بمواجهة شباب الأهلي، في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.