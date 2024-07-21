«دولي الشطرنج» يحتفي بمئوية التأسيس في باريس



أبوظبي (الاتحاد)



احتفل الاتحاد الدولي للشطرنج في باريس، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه بفرنسا عام 1924، بحضور أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء الاتحادات القارية، وهشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي، أن الاحتفال بالمئوية يحمل في طياته تاريخاً مجيداً ومسيرة حافلة بالإنجازات، ولحظة نستذكر فيها باعتزاز وتقدير تأسيس الاتحاد العريق في باريس التي شهدت ميلاده قبل 100 عام في 20 يوليو 1924.

وأضاف: «لعب الشطرنج دوراً كبيراً في جمع الشعوب، وتعزيز الروابط الثقافية بينها، وهو ليس مجرد لعبة، بل لغة عالمية تتجاوز الحدود والحواجز، وشهد العالم تطوراً هائلاً في هذه اللعبة الذهنية التي تعزز التفكير الاستراتيجي، وتزرع قيم الصبر والانضباط والروح الرياضية.

وتوجه بالشكر إلى جميع رؤساء الاتحاد الدولي منذ تأسيسه عام 1924 وحتى عام 2024، مؤكداً الالتزام بمواصلة المسيرة، والعمل على نشر وتطوير الشطرنج في آسيا وحول العالم، وتوفير الفرص لكل موهوب ومهتم باللعبة، ودعم الأبطال وتحفيز الناشئين ليكونوا جزءاً من العائلة الشطرنجية الكبيرة.