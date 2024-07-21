ابن «عامل النظافة» لاعب في ريال مدريد



أنور إبراهيم (القاهرة)



منذ 584 يوماً، حصل ريال مدريد، على توقيع البرازيلي إندريك فيليبي «16 عاماً» لاعب بالميراس، ولكن بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» لم يستطع ضمه إلى «الميرنجي» بحكم سنه الصغيرة، حيث تقضي اللوائح بضرورة بلوغه 18 عاماً، وها هو ذا أصبح اليوم «21 يوليو» لاعباً رسمياً في ريال مديد.

وكان ريال مدريد وافق في 15 ديسمبر 2022 على دفع 35 مليون يورو، مقابل ضم «الفتى الصغير»، في حين إن إجمالي الصفقة يصل إلى 60 مليون يورو، طبقاً لبعض الشروط والمعايير، أهمها المباريات التي يلعبها أساسياً، والأهداف التي يسجلها، والألقاب التي يحصل عليها، وإمكانية فوزه بجائزة الفتى الذهبي.

ومع بلوغ إندريك 18 عاماً، أصبح لاعباً في ريال مدريد، وذكرت صحيفة ياريو آس إنه قضى هذا الأسبوع في منزله الجديد، انتظاراً لتفعيل صفقة انتقاله، وهو ما حدث.

وقالت الصحيفة: يتعين على إندريك الانتظار عدة أيام، قبل تقديمه لجماهير «السانتياجو برنابيو» لاعباً جديداً، حيث من المقرر أن يحدث ذلك 27 يوليو الجاري، بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وكانت بداية إندريك في بالميراس بينما كان في الحادية عشرة من عمره، ولعب أول مباراة محترفاً في 6 أكتوبر2022.

واختارته صحيفة الجارديان الإنجليزية، أحد أفضل المواهب المولودة في 2006.

ولعب إندريك لمنتخب الشباب تحت 17 سنة، كما لعب للمنتخب الأولمبي، وأخيراً شارك مع منتخب «السامبا» الأول في عدد من المباريات الودية، وأيضاً في بطولة كوبا أميركا، بديلاً لفينسيوس جونيورالذي تعرض للطرد.

وكان والده دوجلاس عاشقاً لكرة القدم، وعمل لفترة مدرباً، ولكنه لم يستمر طويلاً، غير أنه حرص على أن يقوم بتصوير فيديوهات لابنه، وهو يلعب الكرة منذ صغره، وبثها على «اليوتيوب» للترويج له، على أمل أن يلتقطه أحد الأندية، وانتهى الأمر بوالد إندريك «عامل نظافة» في نادي بالميراس.