«التجديف النهري» أحدث تدريبات شباب الأهلي في النمسا



معتصم عبدالله (أبوظبي)

خاض لاعبو شباب الأهلي، بمشاركة أعضاء الجهازين الفني والإداري، مغامرة مختلفة، ضمن برنامج معسكر الإعداد في النمسا، استعداداً للموسم الجديد 2024- 2025، من خلال المشاركة في تدريب لرياضة «التجديف النهري»، وسط أجواء حماسية، في مدينة لينز بالنمسا.

وتسلح لاعبو «الفرسان» أثناء خوض المغامرة الشيقة، بمجاديف تراوحت أطوالها ما بين 10 و14 قدماً، قبل أن يتوزعوا على القوارب المطاطية في مجموعات صغيرة، رافعين شعار «المغامرة والعمل بروح الفريق الواحد».



وتعد رياضة التجديف وركوب الأنهار الجارية والضحلة أنشطة ترفيهية تُجرى في الهواء الطلق، وتستخدم فيها أطواف قابلة للنفخ والتوجيه في الأنهار، أو أي أماكن مائية أخرى، وغالباً ما يتم ذلك في الأنهار بشتى أنواعها المختلفة من المياه الوعرة، ويعتبر وجود الخطر في أغلب الوقت جزءاً من التجربة.

وخاض شباب الأهلي مباراتين على التوالي، ضمن برنامج معسكره الحالي في النمسا، فاز في الأولى على إس كيه جابينج النمساوي بنتيجة قياسية 9-1، قبل أن يخسر الودية الثانية أمام كارباج بطل الدوري الأذربيجاني 2-5.

وتستمر تحضيرات «الفرسان» في معسكر النمسا حتى 25 يوليو الجاري، ويتضمن برنامج الإعداد خوض 4 وديات قبل انطلاق الموسم الجديد، والذي يدشنه «الأحمر» بمواجهة سباهان الإيراني 6 أغسطس المقبل، ضمن الدور التمهيدي للنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.