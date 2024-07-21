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الرياضة

راكيتيتش والشباب.. «المغامرة انتهت»!

راكيتيتش والشباب.. «المغامرة انتهت»!
21 يوليو 2024 13:46

 
زغرب (أ ف ب)

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فك لاعب الوسط الدولي الكرواتي السابق إيفان راكيتيتش، ارتباطه بالشباب السعودي لكرة القدم، وعاد إلى بلاده للدفاع عن ألوان هايدوك سبليت، وفق ما أعلن الناديان.
وفي منشور مرفق بصورة للاعب الكرواتي، كتب الشباب في حسابه على موقع «أكس»: «شكراً إيفان راكيتيتش»، مضيفاً في بيان مقتضب: «اتفقت إدارة النادي مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش على إنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي».
وتابع: «قدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتمنت له التوفيق في مسيرته المقبلة».
وانضم ابن الـ36 عاماً للشباب في نهاية يناير الماضي قادماً من إشبيلية الإسباني، لكن المغامرة السعودية انتهت بعد ثماني مباريات فقط بألوان نادي العاصمة، ليعود نجم برشلونة الإسباني السابق إلى بلاده للمرة الأولى في مسيرته لاعباً على صعيد الأندية من أجل الدفاع عن ألوان هايدوك سبليت.
وقال النادي الكرواتي في موقعه الرسمي: «إن أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الكرواتية وقع اتفاقاً مع هايدوك حتى نهاية الموسم، مع خيار التمديد لموسم واحد آخر».
وسيتم تقديم راكيتيتش لاعباً جديداً في النادي في مؤتمر صحافي في سبليت.
ولم يسبق لراكيتيتش أن لعب في كرواتيا، إذ بدأ مسيرته في سويسرا، حيث ولد بدفاعه عن ألوان بازل، قبل الانتقال لاحقاً إلى شالكه الألماني وإشبيلية «على فترتين»، وبرشلونة في إسبانيا.
فاز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وأحرز «يوروبا ليج» مرتين بألوان إشبيلية، 
شارك في 106 مباريات مع المنتخب الكرواتي، ولعب دوراً رئيسياً في الوصول إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

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الشباب
برشلونة
إشبيلية
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