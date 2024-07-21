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الرياضة

منتخب أستراليا في باريس دون «الأمتعة»!

منتخب أستراليا في باريس دون «الأمتعة»!
21 يوليو 2024 14:30

 
باريس (رويترز)

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قالت آنا ميرس رئيسة بعثة أستراليا الأولمبية، إن منتخب كرة القدم النسائية الأسترالي وصل إلى باريس، بينما تخلفت بعض الحقائب والمعدات الطبية الأساسية الخاصة به في إسبانيا.
ويخوض المنتخب الأسترالي للسيدات أولى مبارياته في المجموعة الثانية، بعد أربعة أيام ضد ألمانيا في مرسيليا.
ويحتاج الفريق إلى معدات طبية محلية بديلة، قبل وصول الأمتعة في النهاية إلى فرنسا.
وقالت ميرس في مؤتمر صحفي، إن الأمتعة والمعدات «لا تزال في إسبانيا وأعمل مع اتحاد كرة القدم الأسترالي لحل هذه المشكلة، والفريق ما يزال قادراً على التدرب والاستعداد، ولديه أدوات التدريب واللعب، ولكن لا تزال هناك بعض الأمتعة الشخصية وبعض المواد والأدوات الطبية، وغيرها من المعدات في إسبانيا».
وأكدت ميرس أن مسؤولي الفريق قاموا باستبدال بعض المعدات الطبية مثل الأشرطة والمقصات وأدوات الإنعاش في مرسيليا.
وأضافت ميرس»كان من المفترض نقل هذه الأمتعة على متن عدة رحلات، لكن ذلك لم يحدث، الأمر ليس مثالياً، ولكن نأمل أن نتمكن من إحداث تطور إيجابي وشراء بعض الأغراض الشخصية والمعدات الطبية من مرسيليا وفقاً لما نحتاجه».
وهذه ليست الواقعة الأولى من نوعها لمنتخب أستراليا، إذ سبق وأن اصطدمت سفينة حاويات تحمل ملابس الفريق بسفينة أخرى، بالقرب من جبل طارق في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتنطلق دورة ألعاب باريس في 26 يوليو، وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

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