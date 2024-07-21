«الأساتذة» تختتم «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» في البرازيل



أبوظبي (الاتحاد)



في أجواء مليئة بالحماسة والإثارة، تختتم اليوم «الأحد» منافسات أكبر وأقوى جولات «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» في «أرض السامبا»، والتي تعتبر رياضة الجو جيتسو الأكثر شعبية فيها، وقدّمت وما زالت تقدم أقوى أبطال العالم وأساطيره، وبها أهم الأكاديميات.

وتشهد البطولة اليوم أقوى النزالات في فئة الأساتذة، التي تضم اللاعبين الأكثر خبرة على صعيد اللعبة، من حملة الحزامين البني والأسود من الإمارات والبرازيل وكولومبيا وكازاخستان وغيرها.

وانطلقت الجولة العاشرة من بطولة أبوظبي جراند سلام التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، الجمعة، في صالة كاريوكا أرينا بمدينة ريو دي جانيرو، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، يعكس مدى جماهيرية اللعبة، كما شهدت منافسات قوية بين أبطال العالم في الأحزمة المختلفة، وتزامنت إقامة هذه النسخة مع مرور 10 أعوام على انطلاقة البطولة، إضافة إلى الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الواعدة بين الإمارات والبرازيل.

وفي تفاصيل نتائج اليوم الثاني للبطولة، التي شهدت منافسات قوية في فئة الأساتذة، تصدرها فريق برازيلي «جي أف تيم»، فيما جاء فريق «أم أو دي» الإماراتي في المركز الثاني، وتقدم فريق «الكوماندو» الإماراتي للمركز الثالث.

وعبّر لاعبو بطولة «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» عن سعادتهم بالمشاركة في النسخة الحالية، لكونها فتحت المجال أمامهم لكسب المزيد من الخبرة عبر الاحتكاك بالأبطال المصنفين بهذه الرياضة، مؤكدين أنها شهدت نزالات قوية بين الجميع دون استثناء، الأمر الذي زاد من حماس المنافسة لتحقيق المراكز الأول بين جميع المشاركين.