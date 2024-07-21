الأحد 21 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأساتذة» تختتم «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» في البرازيل

«الأساتذة» تختتم «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» في البرازيل
21 يوليو 2024 15:06

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«المقام» يدخل «اختبار المؤهلات» في «يورك ستيكس»!
«شراع الإمارات» يحصد 5 ميداليات في الأسبوع الدولي للمضيق بالمغرب


في أجواء مليئة بالحماسة والإثارة، تختتم اليوم «الأحد» منافسات أكبر وأقوى جولات «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» في «أرض السامبا»، والتي تعتبر رياضة الجو جيتسو الأكثر شعبية فيها، وقدّمت وما زالت تقدم أقوى أبطال العالم وأساطيره، وبها أهم الأكاديميات.
وتشهد البطولة اليوم أقوى النزالات في فئة الأساتذة، التي تضم اللاعبين الأكثر خبرة على صعيد اللعبة، من حملة الحزامين البني والأسود من الإمارات والبرازيل وكولومبيا وكازاخستان وغيرها.
وانطلقت الجولة العاشرة من بطولة أبوظبي جراند سلام التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، الجمعة، في صالة كاريوكا أرينا بمدينة ريو دي جانيرو، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، يعكس مدى جماهيرية اللعبة، كما شهدت منافسات قوية بين أبطال العالم في الأحزمة المختلفة، وتزامنت إقامة هذه النسخة مع مرور 10 أعوام على انطلاقة البطولة، إضافة إلى الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الواعدة بين الإمارات والبرازيل.
وفي تفاصيل نتائج اليوم الثاني للبطولة، التي شهدت منافسات قوية في فئة الأساتذة، تصدرها فريق برازيلي «جي أف تيم»، فيما جاء فريق «أم أو دي» الإماراتي في المركز الثاني، وتقدم فريق «الكوماندو» الإماراتي للمركز الثالث. 
وعبّر لاعبو بطولة «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو» عن سعادتهم بالمشاركة في النسخة الحالية، لكونها فتحت المجال أمامهم لكسب المزيد من الخبرة عبر الاحتكاك بالأبطال المصنفين بهذه الرياضة، مؤكدين أنها شهدت نزالات قوية بين الجميع دون استثناء، الأمر الذي زاد من حماس المنافسة لتحقيق المراكز الأول بين جميع المشاركين.

الإمارات
أبوظبي
الجو جيتسو
أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو
البرازيل
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
علوم الدار
حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب
20 يوليو 2024
أبوظبي
علوم الدار
سحب قد تصاحبها أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا
20 يوليو 2024
«المقام» يدخل «اختبار المؤهلات» في «يورك ستيكس»!
الرياضة
«المقام» يدخل «اختبار المؤهلات» في «يورك ستيكس»!
اليوم 16:30
محمد بن راشد يلتقى جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال ومسؤولي الجهات والدوائر الحكومية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقى جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال ومسؤولي الجهات والدوائر الحكومية
اليوم 16:29
دخان يتصاعد في منطقة خاركيف جراء المعارك والقصف
الأخبار العالمية
الجيش الروسي يعلن تحقيق إنجاز ميداني في أوكرانيا
اليوم 16:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©