جواهر القاسمي تشيد بنجاح موسم «الشارقة لرياضة المرأة»



الشارقة (الاتحاد)



أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن قطاع رياضة المرأة شهد تحولاً ملحوظاً في منهجية تطوير اللاعبات والارتقاء بالمستويات الرياضية إلى مراحل متقدمة، وأَضحَت هذه المسيرة نموذجاً متكاملاً لدعم مواهب المرأة وتأهيلها لتحقيق منجزات أكبر بطموحات لا حدود لها.

جاء تصريح سموها تزامناً مع ختام موسم 2023-2024 لنادي الشارقة لرياضة المرأة، الذي حقق إنجازاً غير مسبوق هذا الموسم، ببلوغ الميداليات التي حصدها 533 ميدالية، متجاوزاً حصيلة الموسم الماضي «335 ميدالية»، بزيادة 198 ميدالية، وتضمنت الإنجازات 172 ذهبية، و181 فضية، برونزية.

وقالت سموها: «لا تكف قيادة إمارة الشارقة في السعي من أجل احتضان مواهب المرأة الإماراتية الرياضية، وذلك منهج عهدناه بدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسموّه يقف دائماً أمام احتياجات المرأة في هذا القطاع لتَيَقنه تماماً بأهمية توفير الحاضنة التي لا تلبي فقط طموحاتها في استمرارية الإنجاز، بل بناء بيئة تحفظ خصوصيتها، تبني بها مسيرتها بما يدعم دورها الرياضي والاجتماعي أيضاً، ومن هذا الإيمان نقطف ثمار الجهود التي تكاتفت وتظل تعمل من أجل استثمار طاقات بشرية هائلة، من أجل تعزيز المنجزات في بناء نمط حياة صحي».

واعتبرت حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حصيلة ما حققته فرق النادي بنهاية الموسم، إنجازاً يليق بحجم الطموح، ويتناسب مع دعم وتطلعات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وأشارت إلى أن الموسم كان ناجحاً واستثنائياً، سواء على صعيد وحجم النتائج والميداليات التي تحققت، بزيادة 198 ميدالية على الموسم الماضي، أو على صعيد المكاسب الفنية والإدارية واللوجستية التي شهدها الموسم.